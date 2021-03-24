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ZTE’nin Yeni Etkinliği Dopdolu Olacak – İşte Tanıtılacak Ürünler

ZTE, yeni lansmanında birsürü cihaz tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ürünlerin arasında yeni bir akıllı etiket de bulunuyor.

Ayşen Sıla

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ZTE’nin 30 Mart’ta yapılması planlanan bir etkinliği var ve büyük bir etkinlik olacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar, MyOS adlı yeni Android kullanıcı arayüzünü, ZTE S30 Pro akıllı telefonunu ve ZTE Watch GT akıllı saatini duyuracağını doğruladı. Bugün, ZTE P3 adlı akıllı bir etiket, bir akıllı ev kamerası ve iki yeni yönlendirici de duyuracağını açıkladı. Ayrıca her bir ürünle ilgili birkaç ayrıntı da ortaya çıktı.

Oldukça fazla sayıda üretici akıllı etiket işine başladı. Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S21 serisiyle birlikte kendi akıllı etiketlerini duyurdu. Oppo da kendi akıllı etiketi üzerinde çalışıyor ancak henüz piyasaya sürülmedi.

30 Mart’ta ZTE, ZTE P3 olarak piyasaya sürülecek olan kendi ürününü açıklayacak. Akıllı etiketin gri/siyah kaplamalı kare form faktörüne sahip olduğunu gösteriyor.

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ZTE, cihazın hafif ve taşınabilir olduğunu ve ultra uzun bekleme süresine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca evcil hayvanların ve çocukların gerçek zamanlı konumu için çok modlu yüksek hassasiyetli bir konumlandırma sistemi kullanıyor. Lansmanda daha fazla detay açıklanması bekleniyor.

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KaynakSeogoog

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