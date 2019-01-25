Zuckerberg, WhatsApp, Instagram ve Messenger'ı Birleştirecek!

The New York Times tarafından yayınlanan son rapora göre, sosyal paylaşım devi Facebook, mesajlaşma hizmetleri olan WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger’ı bu yılın sonuna kadar veya 2020’nin başında birleştirecek. Bu yeni plan temel de aynı amaca hizmet edecek, ancak rapora göre entegrasyondan sonra bağımsız uygulamalar olarak çalışmaya devam edecek.

Bu, binlerce Facebook çalışanının tüm bu mesajlaşma servislerinin en temel seviyelerdedeki çalışma yapılandırmalarını tekrar düzenleyeceği anlamına geliyor. WhatsApp ve Facebook Messenger tarafından zaten desteklenen bir uçtan uca şifreleme ilkesi vardı. Ancak bunu daha da genişletecekler. Bu sayede, bir Facebook kullanıcısının bile WhatsApp hesabı olan birine şifreli bir mesaj göndermesine izin verecek.

Bu mesajlaşma servislerini birleştirmek, Facebook’un ekosistemi ile meşgul olan milyarlarca kullanıcısını koruyacak. Aynı zamanda doğrudan Google’ın hizmetlerinin yanı sıra Apple’ın iMessage’iyle rekabet edebilecek.

Bunu yapmaktaki bir diğer amaç ise reklamcılık işini bu platformlarda geliştirmek. Şirket, hızlı, basit, güvenilir ve özel mesajlaşma için en iyi mesajlaşma deneyimlerini oluşturmayı prensip haline getiriyor.

Ayrıca bkz: Xiaomi Redmi Go Edition Özellikleri için İlk Bilgiler Geldi

Şimdilik gözler, 2018 yılında çok fazla mali kayba uğrayan Zuckenberg’in atacağı adımın sonuçlarında. Birçok spekülasyon dönmesine rağmen, bu sefer ipleri tekrardan eline alacak gibi duruyor.