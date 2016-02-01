Acer Liquid Z6 Plus Özellikleri

Dünyaca ünlü bilgisayar üreticisi olan Acer, geçtiğimiz yıl girdiği akıllı telefon piyasasında, bu yılda 2 telefonla varlığını sürdürmeyi planlıyor. Bu iki telefondan orta seviye kullanıcılar için olan ve daha yüksek özelliklere sahip olanı Liquid Z6 Plus, 5.5 inç büyüklüğünde, 1920x1080p çözünürlük ve Full HD ekran kalitesi sunmaktadır.

8 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB DDR4 RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza fırsatı da sunması gözden kaçmıyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu akıllı telefonda ayrıca, 4080 mAh gibi büyük bir batarya yer almaktadır. Tasarım olarak da gayet şık bir görüntü sergileyen cihaz, göz dolduruyor.