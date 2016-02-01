Acer Liquid Z6 Plus

Acer Liquid Z6 Plus
107
4080 mAh
13 MP
5.5"
Acer Liquid Z6 Plus
Acer Liquid Z6 Plus
Acer Liquid Z6 Plus Özellikleri

Dünyaca ünlü bilgisayar üreticisi olan Acer, geçtiğimiz yıl girdiği akıllı telefon piyasasında, bu yılda 2 telefonla varlığını sürdürmeyi planlıyor. Bu iki telefondan orta seviye kullanıcılar için olan ve daha yüksek özelliklere sahip olanı Liquid Z6 Plus, 5.5 inç büyüklüğünde, 1920x1080p çözünürlük ve Full HD ekran kalitesi sunmaktadır.

8 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB DDR4 RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza fırsatı da sunması gözden kaçmıyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu akıllı telefonda ayrıca, 4080 mAh gibi büyük bir batarya yer almaktadır. Tasarım olarak da gayet şık bir görüntü sergileyen cihaz, göz dolduruyor.
Tasarım
Acer Liquid Z6 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 153.8 x 75.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.080 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Acer Liquid Z6 Plus Fiyatı 250 €
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Acer Liquid Z6 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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