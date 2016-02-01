|Acer Liquid Z6 Plus Özellikleri
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Dünyaca ünlü bilgisayar üreticisi olan Acer, geçtiğimiz yıl girdiği akıllı telefon piyasasında, bu yılda 2 telefonla varlığını sürdürmeyi planlıyor. Bu iki telefondan orta seviye kullanıcılar için olan ve daha yüksek özelliklere sahip olanı Liquid Z6 Plus, 5.5 inç büyüklüğünde, 1920x1080p çözünürlük ve Full HD ekran kalitesi sunmaktadır.
8 çekirdek Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 3 GB DDR4 RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca 128 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza fırsatı da sunması gözden kaçmıyor.
13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan bu akıllı telefonda ayrıca, 4080 mAh gibi büyük bir batarya yer almaktadır. Tasarım olarak da gayet şık bir görüntü sergileyen cihaz, göz dolduruyor.
| Tasarım
|Boyutları
|153.8 x 75.6 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.080 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Acer Liquid Z6 Plus Fiyatı
|250 €
|Editör Puanı
|76.75
|Çıkış Tarihi
|20 Aralık 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Acer Liquid Z6 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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