Acer Liquid Z6 Özellikleri

Acer’in 2016 yılında çıkarttığı iki telefondan birisi olan Liquid Z6, giriş seviyesinde olan kullanıcılara hitap ediyor.

Hem fiyat olarak daha düşük, hem de özellikleriyle daha mütevazi bir tavrı var. 5 inçlik bir ekran ve HD IPS LCD özelliklerine sahip olması sayesinde, kaliteyi direkt olarak yansıtabiliyor. 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza sahip.

8 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamerasıyla mütevazi özelliklere sahip olan cihazda, 2000 mAh gücünde pil bulunuyor. Giriş seviyesinde olan ve uygun fiyatlı telefon kullanmak isteyenler için ideal özellikler ve fiyatlar sunan bu cihaz, tasarım konusunda oldukça güzel bir tavra sahip.