Acer Liquid Z6

Acer Liquid Z6
47
2000 mAh
8 MP
5.0"
Acer Liquid Z6
Acer Liquid Z6
Acer Liquid Z6 Özellikleri

Acer’in 2016 yılında çıkarttığı iki telefondan birisi olan Liquid Z6, giriş seviyesinde olan kullanıcılara hitap ediyor.

Hem fiyat olarak daha düşük, hem de özellikleriyle daha mütevazi bir tavrı var. 5 inçlik bir ekran ve HD IPS LCD özelliklerine sahip olması sayesinde, kaliteyi direkt olarak yansıtabiliyor. 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza sahip.

8 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamerasıyla mütevazi özelliklere sahip olan cihazda, 2000 mAh gücünde pil bulunuyor. Giriş seviyesinde olan ve uygun fiyatlı telefon kullanmak isteyenler için ideal özellikler ve fiyatlar sunan bu cihaz, tasarım konusunda oldukça güzel bir tavra sahip.
Tasarım
Acer Liquid Z6
3 (1 oy)

Boyutları 145.5 x 72.5 x 8.5 mm
Ağırlığı 126 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyaz, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Acer Liquid Z6 Fiyatı 120 €
Editör Puanı 63.25
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Acer Liquid Z6 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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