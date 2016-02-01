|Acer Liquid Z6 Özellikleri
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Acer’in 2016 yılında çıkarttığı iki telefondan birisi olan Liquid Z6, giriş seviyesinde olan kullanıcılara hitap ediyor.
Hem fiyat olarak daha düşük, hem de özellikleriyle daha mütevazi bir tavrı var. 5 inçlik bir ekran ve HD IPS LCD özelliklerine sahip olması sayesinde, kaliteyi direkt olarak yansıtabiliyor. 4 çekirdekli Cortex-A53 işlemciye sahip olan cihaz, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza sahip.
8 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamerasıyla mütevazi özelliklere sahip olan cihazda, 2000 mAh gücünde pil bulunuyor. Giriş seviyesinde olan ve uygun fiyatlı telefon kullanmak isteyenler için ideal özellikler ve fiyatlar sunan bu cihaz, tasarım konusunda oldukça güzel bir tavra sahip.
| Tasarım
|Boyutları
|145.5 x 72.5 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|126 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyaz, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Acer Liquid Z6 Fiyatı
|120 €
|Editör Puanı
|63.25
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Acer Liquid Z6 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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