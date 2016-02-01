alcatel 5

alcatel 5
19
3000 mAh
12 MP
5.7"
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5
alcatel 5 Özellikleri

Alcatel 5, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 5, 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı barındırıyor. Kameralar açısından Alcatel 5 arka tarafta 12 megapiksellik ana kamera ve başarılı selfieler için 13+5 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.

Alcatel 5 Android 7’yi çalıştırıyor ve 3000mAh bataryaya sahip. 152.35 x 71.10 x 8.45 ölçülerinde. (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteğine sahip bir telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
alcatel 5
4 (1 oy)

Boyutları 152.3 x 71.1 x 8.4 mm
Ağırlığı 144 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metallic Altın, Metallic Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 13 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
alcatel 5 Fiyatı 230 €
Editör Puanı 77.5
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel 5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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