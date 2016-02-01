alcatel 5 Özellikleri

Alcatel 5, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

Alcatel 5, 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı barındırıyor. Kameralar açısından Alcatel 5 arka tarafta 12 megapiksellik ana kamera ve başarılı selfieler için 13+5 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.

Alcatel 5 Android 7’yi çalıştırıyor ve 3000mAh bataryaya sahip. 152.35 x 71.10 x 8.45 ölçülerinde. (yükseklik x genişlik x kalınlık).

Alcatel 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteğine sahip bir telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.