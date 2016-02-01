|alcatel 5 Özellikleri
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Alcatel 5, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.
Alcatel 5, 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı barındırıyor. Kameralar açısından Alcatel 5 arka tarafta 12 megapiksellik ana kamera ve başarılı selfieler için 13+5 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.
Alcatel 5 Android 7’yi çalıştırıyor ve 3000mAh bataryaya sahip. 152.35 x 71.10 x 8.45 ölçülerinde. (yükseklik x genişlik x kalınlık).
Alcatel 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteğine sahip bir telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|152.3 x 71.1 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Metallic Altın, Metallic Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|13 MP
|2. Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|alcatel 5 Fiyatı
|230 €
|Editör Puanı
|77.5
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|alcatel 5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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