alcatel A7 XL Özellikleri

Alcatel A7 XL akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A7 XL, sekiz çekirdekli MediaTek MT6750S işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar bakımından Alcatel A7 XL arkada 12 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön çekim yapabiliyor.

Alcatel A7 XL, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 159.60 x 81.50 x 8.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır.

Alcatel A7 XL, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunur.