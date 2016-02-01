alcatel A7 XL

alcatel A7 XL
167
4000 mAh
12 MP
6.0"
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
alcatel A7 XL Özellikleri

Alcatel A7 XL akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A7 XL, sekiz çekirdekli MediaTek MT6750S işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar bakımından Alcatel A7 XL arkada 12 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön çekim yapabiliyor.

Alcatel A7 XL, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 159.60 x 81.50 x 8.65 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 175 gram ağırlığındadır.

Alcatel A7 XL, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunur.
Tasarım
alcatel A7 XL
3.5 (2 oy)

Boyutları 159.6 x 81.5 x 8.7 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.3%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metal Siyah, Metal Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750S
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.0 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Belli değil
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 750 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel A7 XL Fiyatı 280 €
Editör Puanı 77
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
alcatel A7 XL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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