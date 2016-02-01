alcatel A7 Özellikleri

Alcatel A7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A7, 1.5GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Alcatel A7, arkada 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera içeriyor.

Alcatel A7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.70 x 76.50 x 8.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Alcatel A7, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunur.