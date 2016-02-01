alcatel A7

alcatel A7
105
4000 mAh
16 MP
5.5"
alcatel A7
alcatel A7
alcatel A7
alcatel A7
alcatel A7 Özellikleri

Alcatel A7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel A7, 1.5GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Alcatel A7, arkada 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera içeriyor.

Alcatel A7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.70 x 76.50 x 8.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Alcatel A7, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunur.
Tasarım
alcatel A7
4 (1 oy)

Boyutları 152.7 x 76.5 x 9 mm
Ağırlığı 164 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metal Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750T
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 634 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel A7 Fiyatı 230 €
Editör Puanı 75.25
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
alcatel A7 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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