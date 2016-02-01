|alcatel A7 Özellikleri
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Alcatel A7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 PPI ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Alcatel A7, 1.5GHz 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Alcatel A7, arkada 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera içeriyor.
Alcatel A7, Android 7.0 çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.70 x 76.50 x 8.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.
Alcatel A7, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|152.7 x 76.5 x 9 mm
|Ağırlığı
|164 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Metal Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750T
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|634 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel A7 Fiyatı
|230 €
|Editör Puanı
|75.25
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|alcatel A7 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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