alcatel Idol 5

alcatel Idol 5
58
2800 mAh
13 MP
5.2"
alcatel Idol 5
alcatel Idol 5
alcatel Idol 5 Özellikleri

Alcatel Idol 5 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 piksel PPI değerine ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Alcatel Idol 5, 1.8 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Alcatel Idol 5 arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile ön plana çıkıyor.

Alcatel Idol 5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.00 x 73.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

Alcatel Idol 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.
Tasarım
alcatel Idol 5
3.5 (2 oy)

Boyutları 148 x 73 x 7.5 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.3%
Ekran Hacmi 74.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 423 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Metal Gümüş, Metal Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
alcatel Idol 5 Fiyatı 240 €
Editör Puanı 66.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
alcatel Idol 5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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