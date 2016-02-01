|alcatel Idol 5 Özellikleri
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Alcatel Idol 5 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 piksel PPI değerine ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile geliyor.
Alcatel Idol 5, 1.8 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Alcatel Idol 5 arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile ön plana çıkıyor.
Alcatel Idol 5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.00 x 73.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.
Alcatel Idol 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|148 x 73 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.3%
|Ekran Hacmi
|74.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|423 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Metal Gümüş, Metal Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|alcatel Idol 5 Fiyatı
|240 €
|Editör Puanı
|66.5
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|alcatel Idol 5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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