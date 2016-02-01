alcatel Idol 5 Özellikleri

Alcatel Idol 5 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 423 piksel PPI değerine ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Alcatel Idol 5, 1.8 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği tercih etmiş. Kameralar açısından Alcatel Idol 5 arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile ön plana çıkıyor.

Alcatel Idol 5, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2800mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 148.00 x 73.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır.

Alcatel Idol 5, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM ve 4G bulunur.