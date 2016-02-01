Alcatel U5 Özellikleri

Alcatel U5 akıllı telefonunu 2017’nin 2 çeyreğinde piyasaya sürecek. Telefon, 480 x 854 piksel gibi düşük çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel U5, 1.1GHz dört çekirdekli Mediatek MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği barındırıyor. Alcatel U5, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Alcatel U5, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2050mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 140.70 x 71.80 x 10.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

Alcatel U5, Micro-SIM kart desteği sunuyor. Bazı ülkelerde ise çift sim kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.