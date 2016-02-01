Alcatel U5

Alcatel U5
227
2050 mAh
5 MP
5.0"
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5
Alcatel U5 Özellikleri

Alcatel U5 akıllı telefonunu 2017’nin 2 çeyreğinde piyasaya sürecek. Telefon, 480 x 854 piksel gibi düşük çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Alcatel U5, 1.1GHz dört çekirdekli Mediatek MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği barındırıyor. Alcatel U5, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Alcatel U5, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2050mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 140.70 x 71.80 x 10.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

Alcatel U5, Micro-SIM kart desteği sunuyor. Bazı ülkelerde ise çift sim kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Alcatel U5
3 (3 oy)

Boyutları 140.7 x 71.8 x 10 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI
Multitouch Var, 2 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737M
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.050 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 61
Çıkış Tarihi 23 Mayıs 2017
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel U5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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