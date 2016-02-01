|Alcatel U5 Özellikleri
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Alcatel U5 akıllı telefonunu 2017’nin 2 çeyreğinde piyasaya sürecek. Telefon, 480 x 854 piksel gibi düşük çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Alcatel U5, 1.1GHz dört çekirdekli Mediatek MT6737M işlemci ile güçlendirilmiş ve 1GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon bir microSD kartı ile 32GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili belleği barındırıyor. Alcatel U5, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 5 megapikselli ana kamera ve selfie kullanımlar için 2 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Alcatel U5, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2050mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 140.70 x 71.80 x 10.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.
Alcatel U5, Micro-SIM kart desteği sunuyor. Bazı ülkelerde ise çift sim kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|140.7 x 71.8 x 10 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.2%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|196 PPI
|Multitouch
|Var, 2 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737M
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.050 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|61
|Çıkış Tarihi
|23 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Alcatel U5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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