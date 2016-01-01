Apple iPhone 3G

Apple iPhone 3G
35
mAh
2 MP
3.5"
Apple iPhone 3G
Apple iPhone 3G
Apple iPhone 3G
Tasarım
Apple iPhone 3G
3 (1 oy)

Boyutları 115.5 x 62.1 x 12.3 mm
Ağırlığı 133 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 50.9%
Ekran Hacmi 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 165 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 2 MP
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 412 MHz ARM 11
Grafik İşlemcisi PowerVR MBX
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
RAM 0.128 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 300 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat
Sar Değeri 0.56 W/kg (kafa) - 0.23 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11b/g
Bluetooth v2.0, A2DP
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı Yok
Genel Bilgiler
Apple iPhone 3G Fiyatı 90 €
Editör Puanı 42.5
Çıkış Tarihi 20 Temmuz 2008
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 3G Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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