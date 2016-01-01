| Tasarım
|Boyutları
|115.5 x 62.1 x 12.3 mm
|Ağırlığı
|133 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|3.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|50.9%
|Ekran Hacmi
|36.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|165 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|2 MP
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|412 MHz ARM 11
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR MBX
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
|RAM
|0.128 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|Sar Değeri
|0.56 W/kg (kafa) - 0.23 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11b/g
|Bluetooth
|v2.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Yok
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 3G Fiyatı
|90 €
|Editör Puanı
|42.5
|Çıkış Tarihi
|20 Temmuz 2008
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 3G Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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