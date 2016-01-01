|Apple iPhone 5 Özellikleri
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Apple iPhone 5
Apple’ın 2012 Ekim ayında pisaya sürdüğü iPhone 5 modeli ekranının sadece yukarı doğru büyüdüğü için pek çok eleştiri almıştı. Hatta bir çok yaratıcı karikatörlere de şahit olmuştuk. Fakat tüm bu söylentilere, eleştirilere rağmen Apple’ın bu modeli de çok satanlar listesine girdi. Hafifliği ve önceki modellere göre daha ince ve keskin yapıya sahip olan bu model işlemci ve diğer göze çarpan özellikleri ile de çok sevildi.
Artıları (+)
Eksileri (-)
| Tasarım
|Boyutları
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|112 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|600 x 1024 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|60.8%
|Ekran Hacmi
|44.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay gri/Siyah, Gümüş/Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
35mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A6
|İşlemci
|1.3 GHz Swift
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX 543MP3
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|1.440 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|225 Saat
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|Sar Değeri
|0.95 W/kg (kafa) - 0.90 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 5 Fiyatı
|340 €
|Editör Puanı
|64.5
|Çıkış Tarihi
|19 Eylül 2012
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 5 Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici