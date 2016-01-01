Apple iPhone 5

Apple iPhone 5
254
1440 mAh
8 MP
4.0"
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
Apple iPhone 5 Özellikleri

Apple iPhone 5

Apple’ın 2012 Ekim ayında pisaya sürdüğü iPhone 5 modeli ekranının sadece yukarı doğru büyüdüğü için pek çok eleştiri almıştı. Hatta bir çok yaratıcı karikatörlere de şahit olmuştuk. Fakat tüm bu söylentilere, eleştirilere rağmen Apple’ın bu modeli de çok satanlar listesine girdi. Hafifliği ve önceki modellere göre daha ince ve keskin yapıya sahip olan bu model işlemci ve diğer göze çarpan özellikleri ile de çok sevildi.

Artıları (+)

  • Daha ince ve daha hafif tasarım
  • Daha güçlü işlemci
  • İyileştirilmiş kamera
  • 4g (LTE) desteği
  • Full HD Video kayıt

Eksileri (-)

  • Önceki modellere benzer batarya ömrü
  • Rakiplerine göre küçük ekran
  • 8 MP Kamera
  • NFC
  • Renk çeşitliliği
Tasarım
Apple iPhone 5
3.8 (4 oy)

Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 112 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 600 x 1024 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8%
Ekran Hacmi 44.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay gri/Siyah, Gümüş/Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
35mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A6
İşlemci 1.3 GHz Swift
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX 543MP3
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 1.440 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 225 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat
Sar Değeri 0.95 W/kg (kafa) - 0.90 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 5 Fiyatı 340 €
Editör Puanı 64.5
Çıkış Tarihi 19 Eylül 2012
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 5 Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici