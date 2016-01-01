Apple iPhone 5 Özellikleri

Apple iPhone 5 Apple’ın 2012 Ekim ayında pisaya sürdüğü iPhone 5 modeli ekranının sadece yukarı doğru büyüdüğü için pek çok eleştiri almıştı. Hatta bir çok yaratıcı karikatörlere de şahit olmuştuk. Fakat tüm bu söylentilere, eleştirilere rağmen Apple’ın bu modeli de çok satanlar listesine girdi. Hafifliği ve önceki modellere göre daha ince ve keskin yapıya sahip olan bu model işlemci ve diğer göze çarpan özellikleri ile de çok sevildi. Artıları (+) Daha ince ve daha hafif tasarım

Daha güçlü işlemci

İyileştirilmiş kamera

4g (LTE) desteği

Full HD Video kayıt Eksileri (-) Önceki modellere benzer batarya ömrü

Rakiplerine göre küçük ekran

8 MP Kamera

NFC

Renk çeşitliliği