Apple iPhone 6 beklenildiği gibi 5.5 inç ekran boyutu ile karşımızda..

Öne çıkan özellikler:

Apple sızıntıları haklı çıkardı ve daha önce de pek çok görsellerine şahit olduğumuz iPhone 6 Plus modelini tanıttı. 19 Eylül’de Amerika ve bazı başlıca ülkelerde satışa çıkan iphone 6 Plus modeli önceki yıllara nazaran ülkemizde de sadece 1 hafta sonra (26 Eylül) satışa sunuldu.

NFC öcelliği ile adından çok söz ettirecek olan cihazın tasarımı da oldukça iddialı. Sadece 7.1mm sahip cihaz 5.5 inç ekran boyutu ile geldi. A8 işlemci ve M8 grafik işlemci ile çok iyi oyun performansı sunuyor.

Kapasite olarak da 16/64/128 GB dahili hafızaya sahip cihazlar Altın, Gümüş ve Uzay grisi renklerle satışta. Türkiye’deki başlagıç fiyatı ise 16 GB için 2.649 TL

iPhone 6 modeline göre biraz daha fazla dayanabilen batarya ile de kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Arıları (+)

Daha ince ve daha hafif tasarım

Daha güçlü işlemci

İyileştirilmiş kamera

4g (LTE) desteği

Full HD Video kayıt

Yatay mode

Daha uzun batarya ömrü

Eksileri (-)