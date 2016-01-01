|Apple iPhone 6 Plus Özellikleri
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Apple iPhone 6 beklenildiği gibi 5.5 inç ekran boyutu ile karşımızda..
Öne çıkan özellikler:
Apple sızıntıları haklı çıkardı ve daha önce de pek çok görsellerine şahit olduğumuz iPhone 6 Plus modelini tanıttı. 19 Eylül’de Amerika ve bazı başlıca ülkelerde satışa çıkan iphone 6 Plus modeli önceki yıllara nazaran ülkemizde de sadece 1 hafta sonra (26 Eylül) satışa sunuldu.
NFC öcelliği ile adından çok söz ettirecek olan cihazın tasarımı da oldukça iddialı. Sadece 7.1mm sahip cihaz 5.5 inç ekran boyutu ile geldi. A8 işlemci ve M8 grafik işlemci ile çok iyi oyun performansı sunuyor.
Kapasite olarak da 16/64/128 GB dahili hafızaya sahip cihazlar Altın, Gümüş ve Uzay grisi renklerle satışta. Türkiye’deki başlagıç fiyatı ise 16 GB için 2.649 TL
iPhone 6 modeline göre biraz daha fazla dayanabilen batarya ile de kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
Arıları (+)
Eksileri (-)
| Tasarım
|Boyutları
|158.1 x 77.8 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.8%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A8
|İşlemci
|1.4 GHz Typhoon
|Çekirdek Sayısı
|2
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GX6450
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.915 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Sar Değeri
|0.99 W/kg (kafa) - 0.91 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 6 Plus Fiyatı
|2.900 ₺
|Editör Puanı
|78.5
|Çıkış Tarihi
|26 Eylül 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 6 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici