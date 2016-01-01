Apple iPhone 6 Plus

Apple iPhone 6 Plus
879
2915 mAh
8 MP
5.5"
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus Özellikleri

Apple iPhone 6 beklenildiği gibi 5.5 inç ekran boyutu ile karşımızda.. 

Öne çıkan özellikler:

Apple sızıntıları haklı çıkardı ve daha önce de pek çok görsellerine şahit olduğumuz iPhone 6 Plus modelini tanıttı. 19 Eylül’de Amerika ve bazı başlıca ülkelerde satışa çıkan iphone 6 Plus modeli önceki yıllara nazaran ülkemizde de sadece 1 hafta sonra (26 Eylül) satışa sunuldu.

NFC öcelliği ile adından çok söz ettirecek olan cihazın tasarımı da oldukça iddialı. Sadece 7.1mm sahip cihaz 5.5 inç ekran boyutu ile geldi. A8 işlemci ve M8 grafik işlemci ile çok iyi oyun performansı sunuyor.

Kapasite olarak da 16/64/128 GB dahili hafızaya sahip cihazlar Altın, Gümüş ve Uzay grisi renklerle satışta. Türkiye’deki başlagıç fiyatı ise 16 GB için 2.649 TL

iPhone 6 modeline göre biraz daha fazla dayanabilen batarya ile de kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Arıları (+)

  • Daha ince ve daha hafif tasarım
  • Daha güçlü işlemci
  • İyileştirilmiş kamera
  • 4g (LTE) desteği
  • Full HD Video kayıt
  • Yatay mode
  • Daha uzun batarya ömrü

Eksileri (-)

  • 8 MP Kamera
  • NFC’nin sadece Apple Pay ile kısıtlı olması
  • Bataryanın değiştirilemiyor olması
  • 4K Video çekim yapamıyor olması
Tasarım
Apple iPhone 6 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 158.1 x 77.8 x 7.1 mm
Ağırlığı 172 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8
İşlemci 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.915 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 384 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat
Sar Değeri 0.99 W/kg (kafa) - 0.91 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 6 Plus Fiyatı 2.900 ₺
Editör Puanı 78.5
Çıkış Tarihi 26 Eylül 2014
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 6 Plus Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici