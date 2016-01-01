Apple iPhone 6

Apple iPhone 6
1835
1810 mAh
8 MP
4.7"
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6 Özellikleri

Apple iPhone 6 26 Eylül tarihinde Türkiye’de satışa sunuldu.

Öne çıkan özellikler

Apple sızıntıları haklı çıkardı ve daha önce de pek çok görsellerine şahit olduğumuz iPhone 6 modelini tanıttı. 19 Eylül’de Amerika ve bazı başlıca ülkelerde satışa çıkan iphone 6 modeli önceki yıllara nazaran ülkemizde de sadece 1 hafta sonra (26 Eylül) satışa sunuldu.

NFC öcelliği ile adından çok söz ettirecek olan cihazın tasarımı da oldukça iddialı. Sadece 6.9mm sahip cihaz 4.7 inç ekran boyutu ile geldi. A8 işlemci ve M8 grafik işlemci ile çok iyi oyun performansı sunuyor.

Kapasite olarak da 16/64/128 GB dahili hafızaya sahip cihazlar Altın, Gümüş ve Uzay grisi renklerle satışta. Türkiye’deki başlagıç fiyatı ise 16 GB için 2.349 TL

Artıları (+)

  • Daha ince ve daha hafif tasarım
  • Daha güçlü işlemci
  • İyileştirilmiş kamera
  • 4g (LTE) desteği (150 MBPS)
  • Full HD Video kayıt + 240 FPS
  • Barometre
  • Metal kasa
  • Apple Pay ödeme sistemi

Eksileri (-)

  • Takılabilir hafıza kartının olmaması
  • Ekran boyutu (Rakiplerinin daha büyük ekrana sahip olması)
  • Kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen batarya
  • 32 GB dahili hafızanın olmaması
  • Rakiplerine göre daha düşük kapasiteli kamera (8MP)
  • 4K Video çekemiyor olması
  • Suya ve Toza dayanıklı olmaması
  • NFC özelliğinin sadece Apple Pay ile çalışması
  • Kablosuz şarj, FM Radyo ve Kızıl ötesi portunun olmaması
Tasarım
Apple iPhone 6
5 (1 oy)

Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm
Ağırlığı 129 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8
İşlemci 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 1.810 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 250 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Sar Değeri 0.98 W/kg (kafa) - 0.97 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 6 Fiyatı 2.000 ₺
Editör Puanı 85.25
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 6 Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici