Apple iPhone 6 26 Eylül tarihinde Türkiye’de satışa sunuldu.

Öne çıkan özellikler

Apple sızıntıları haklı çıkardı ve daha önce de pek çok görsellerine şahit olduğumuz iPhone 6 modelini tanıttı. 19 Eylül’de Amerika ve bazı başlıca ülkelerde satışa çıkan iphone 6 modeli önceki yıllara nazaran ülkemizde de sadece 1 hafta sonra (26 Eylül) satışa sunuldu.

NFC öcelliği ile adından çok söz ettirecek olan cihazın tasarımı da oldukça iddialı. Sadece 6.9mm sahip cihaz 4.7 inç ekran boyutu ile geldi. A8 işlemci ve M8 grafik işlemci ile çok iyi oyun performansı sunuyor.

Kapasite olarak da 16/64/128 GB dahili hafızaya sahip cihazlar Altın, Gümüş ve Uzay grisi renklerle satışta. Türkiye’deki başlagıç fiyatı ise 16 GB için 2.349 TL

Artıları (+)

Daha ince ve daha hafif tasarım

Daha güçlü işlemci

İyileştirilmiş kamera

4g (LTE) desteği (150 MBPS)

Full HD Video kayıt + 240 FPS

Barometre

Metal kasa

Apple Pay ödeme sistemi

Eksileri (-)