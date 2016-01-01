|Apple iPhone 6s Özellikleri
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Apple iPhone 6s ülkemizde ekim ayından itibaren satışa sunuldu ve oldukça beğeni topladı. 4.7″ ekran boyutuna sahip akıllı telefon donanım olarak da rakiplerinin bir adım önünde oldu. 4K video çekebilen kamera ve A9x işlemcisi ile performans açısından da bir adım önde.
5.5 inç ekrana sahip iPhone 6S Plus modeli ile de çok benzerlik taşıyor. Hem tasarım hem de donanım açısından neredeyse hiç fark yok diyebiliriz. Dilerseniz telefon karşılaştırma aracını kullanarak tüm özelliklerini kıyaslayabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A9
|İşlemci
|1.84 GHz Twister
|Çekirdek Sayısı
|2
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GT7600
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|1.715 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Sar Değeri
|0.87 W/kg (kafa) - 0.98 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 6s Fiyatı
|3.199 ₺
|Editör Puanı
|86.75
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 6s Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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