Apple iPhone 6s Özellikleri

Apple iPhone 6s ülkemizde ekim ayından itibaren satışa sunuldu ve oldukça beğeni topladı. 4.7″ ekran boyutuna sahip akıllı telefon donanım olarak da rakiplerinin bir adım önünde oldu. 4K video çekebilen kamera ve A9x işlemcisi ile performans açısından da bir adım önde.

5.5 inç ekrana sahip iPhone 6S Plus modeli ile de çok benzerlik taşıyor. Hem tasarım hem de donanım açısından neredeyse hiç fark yok diyebiliriz. Dilerseniz telefon karşılaştırma aracını kullanarak tüm özelliklerini kıyaslayabilirsiniz.