Apple iPhone 6s

Apple iPhone 6s
1992
1715 mAh
12 MP
4.7"
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s Özellikleri

Apple iPhone 6s inceleme

Apple iPhone 6s ülkemizde ekim ayından itibaren satışa sunuldu ve oldukça beğeni topladı. 4.7″ ekran boyutuna sahip akıllı telefon donanım olarak da rakiplerinin bir adım önünde oldu. 4K video çekebilen kamera ve A9x işlemcisi ile performans açısından da bir adım önde.

5.5 inç ekrana sahip iPhone 6S Plus modeli ile de çok benzerlik taşıyor. Hem tasarım hem de donanım açısından neredeyse hiç fark yok diyebiliriz. Dilerseniz telefon karşılaştırma aracını kullanarak tüm özelliklerini kıyaslayabilirsiniz.
Tasarım
Apple iPhone 6s
4 (1 oy)

Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A9
İşlemci 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 1.715 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 240 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Sar Değeri 0.87 W/kg (kafa) - 0.98 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Apple iPhone 6s Fiyatı 3.199 ₺
Editör Puanı 86.75
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 6s Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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