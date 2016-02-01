Apple iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus
2248
2900 mAh
12 MP
5.5"
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus Özellikleri

Apple şirketinin iPhone 7 serisinin büyük ekranlı ve yüksek özellikli cihazı olan iPhone 7 Plus, 7 ‘e oranla daha büyük ekranla geliyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan bu cihazda da, kulaklık girişi ve Jet Black renk seçeneği yerini aldı.

4 çekirdek 2.53 GHz hızında çalışan Apple A10 işlemcisinden gücünü alan yeni Apple iPhone 7 Plus, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla karşımıza çıkıyor. Arka kısmında 12 MP çift kamera ve ön tarafında 7 MP kameraya yer verilen cihazda, 2900 mAh gibi büyük bir bataryaya yer verilmiş.

iPhone 7 gibi suya dayanıklı ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olan iPhone 7 Plus modelinde de, oldukça etkileyici özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım
Apple iPhone 7 Plus
1 (1 oy)

Boyutları 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 188 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.900 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 384 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Sar Değeri 1.24 W/kg (kafa) - 1.00 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 7 Plus Fiyatı 4099 ₺
Editör Puanı 92.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 7 Plus Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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