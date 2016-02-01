Apple iPhone 7 Plus Özellikleri

Apple şirketinin iPhone 7 serisinin büyük ekranlı ve yüksek özellikli cihazı olan iPhone 7 Plus, 7 ‘e oranla daha büyük ekranla geliyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan bu cihazda da, kulaklık girişi ve Jet Black renk seçeneği yerini aldı.

4 çekirdek 2.53 GHz hızında çalışan Apple A10 işlemcisinden gücünü alan yeni Apple iPhone 7 Plus, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla karşımıza çıkıyor. Arka kısmında 12 MP çift kamera ve ön tarafında 7 MP kameraya yer verilen cihazda, 2900 mAh gibi büyük bir bataryaya yer verilmiş.

iPhone 7 gibi suya dayanıklı ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olan iPhone 7 Plus modelinde de, oldukça etkileyici özellikler olduğunu söyleyebiliriz.