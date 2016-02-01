|Apple iPhone 7 Plus Özellikleri
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Apple şirketinin iPhone 7 serisinin büyük ekranlı ve yüksek özellikli cihazı olan iPhone 7 Plus, 7 ‘e oranla daha büyük ekranla geliyor. 5.5 inç büyüklüğünde ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan bu cihazda da, kulaklık girişi ve Jet Black renk seçeneği yerini aldı.
4 çekirdek 2.53 GHz hızında çalışan Apple A10 işlemcisinden gücünü alan yeni Apple iPhone 7 Plus, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızasıyla karşımıza çıkıyor. Arka kısmında 12 MP çift kamera ve ön tarafında 7 MP kameraya yer verilen cihazda, 2900 mAh gibi büyük bir bataryaya yer verilmiş.
iPhone 7 gibi suya dayanıklı ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olan iPhone 7 Plus modelinde de, oldukça etkileyici özellikler olduğunu söyleyebiliriz.
| Tasarım
|Boyutları
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A10
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.900 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Sar Değeri
|1.24 W/kg (kafa) - 1.00 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 7 Plus Fiyatı
|4099 ₺
|Editör Puanı
|92.25
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 7 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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