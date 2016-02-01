Apple iPhone 7 Özellikleri

Apple şirketi, bildiğiniz gibi her sene bir cihaz tanıtımıyla, hem akıllı telefon ürünlerinin değerini koruyor; hem de üzerinde daha fazla çalışma şansına ulaşıyor. Apple şirketinin iPhone cihazlarının son ürünü ve amiral gemisi olan iPhone 7, iPhone 6 ile aynı tasarıma ve ekran boyutuna sahip.

4.7 inç boyutunda üretilen cihazda, 750x1334p çözünürlük özelliği bulunuyor. Eski modellere kıyasla, Jet Black renginde de üretilen yeni iPhone 7 ‘de, 4 çekirdekli Apple 10 Fusion işlemcisi yer alırken; 16 GB depolama kapasitesine de veda etmiş oluyoruz. Çünkü iPhone 7 de, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 12 MP arka ve 7 MP ön kameraya yer verilen cihazda, normal değerlerin çok üzerinde kalitede fotoğraflara erişmek mümkün.

1960 mAh batarya gücüne yer verilen cihaz, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanımaktadır. Büyük ses getiren eksiği ise; kulaklık girişinin olmaması diyebiliriz. iPhone 7 ‘de kulaklık girişine yer verilmedi. Son olarak; ilk suya dayanıklı iPhone modeli ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olduğunu söylemeliyiz.