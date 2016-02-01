|Apple iPhone 7 Özellikleri
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Apple şirketi, bildiğiniz gibi her sene bir cihaz tanıtımıyla, hem akıllı telefon ürünlerinin değerini koruyor; hem de üzerinde daha fazla çalışma şansına ulaşıyor. Apple şirketinin iPhone cihazlarının son ürünü ve amiral gemisi olan iPhone 7, iPhone 6 ile aynı tasarıma ve ekran boyutuna sahip.
4.7 inç boyutunda üretilen cihazda, 750x1334p çözünürlük özelliği bulunuyor. Eski modellere kıyasla, Jet Black renginde de üretilen yeni iPhone 7 ‘de, 4 çekirdekli Apple 10 Fusion işlemcisi yer alırken; 16 GB depolama kapasitesine de veda etmiş oluyoruz. Çünkü iPhone 7 de, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 12 MP arka ve 7 MP ön kameraya yer verilen cihazda, normal değerlerin çok üzerinde kalitede fotoğraflara erişmek mümkün.
1960 mAh batarya gücüne yer verilen cihaz, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanımaktadır. Büyük ses getiren eksiği ise; kulaklık girişinin olmaması diyebiliriz. iPhone 7 ‘de kulaklık girişine yer verilmedi. Son olarak; ilk suya dayanıklı iPhone modeli ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olduğunu söylemeliyiz.
| Tasarım
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A10
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|1.960 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Sar Değeri
|1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 7 Fiyatı
|3.799 ₺
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 7 Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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