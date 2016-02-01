Apple iPhone 7

Apple iPhone 7
4261
1960 mAh
12 MP
4.7"
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7 Özellikleri

Apple şirketi, bildiğiniz gibi her sene bir cihaz tanıtımıyla, hem akıllı telefon ürünlerinin değerini koruyor; hem de üzerinde daha fazla çalışma şansına ulaşıyor. Apple şirketinin iPhone cihazlarının son ürünü ve amiral gemisi olan iPhone 7, iPhone 6 ile aynı tasarıma ve ekran boyutuna sahip.

4.7 inç boyutunda üretilen cihazda, 750x1334p çözünürlük özelliği bulunuyor. Eski modellere kıyasla, Jet Black renginde de üretilen yeni iPhone 7 ‘de, 4 çekirdekli Apple 10 Fusion işlemcisi yer alırken; 16 GB depolama kapasitesine de veda etmiş oluyoruz. Çünkü iPhone 7 de, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 12 MP arka ve 7 MP ön kameraya yer verilen cihazda, normal değerlerin çok üzerinde kalitede fotoğraflara erişmek mümkün.

1960 mAh batarya gücüne yer verilen cihaz, oldukça uzun süreli kullanımlara fırsat tanımaktadır. Büyük ses getiren eksiği ise; kulaklık girişinin olmaması diyebiliriz. iPhone 7 ‘de kulaklık girişine yer verilmedi. Son olarak; ilk suya dayanıklı iPhone modeli ve basınca duyarlı home tuşuna sahip olduğunu söylemeliyiz.
Tasarım
Apple iPhone 7
4.2 (6 oy)

Boyutları 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.6%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A10
İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB
256 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 1.960 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 14 Saat
Sar Değeri 1.38 W/kg (kafa) - 1.34 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 7 Fiyatı 3.799 ₺
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 7 Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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