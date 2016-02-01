|Apple iPhone 8 Plus Özellikleri
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Apple iPhone 8 Plus akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Türkiye’de yaklaşık fiyatı 4.379 TL
Apple iPhone 8 Plus, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun arttırılabilir bir hafıza kartı yok. 64/256 GB dahili bellek seçenekleri bulunuyor. Kameralar ile ilgili olarak, Apple iPhone 8 Plus arkada çift 12 megapiksel ana kamera ve 7 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Apple iPhone 8 Plus, iOS 11‘i çalıştırıyor ve 2691mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 158.40 x 78.10 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 202 gram ağırlığındadır.
Apple iPhone 8 Plus, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur. Ayrıca IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklıdır.
| Tasarım
|Boyutları
|158.4 x 78.1 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|202 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Apple GPU (3 Çekirdek)
|Dahili Hafıza
|64 GB
256 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 8 Plus Fiyatı
|4379 ₺
|Editör Puanı
|94
|Çıkış Tarihi
|30 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 8 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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