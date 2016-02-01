Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8 Plus
1460
mAh
12 MP
5.5"
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus Özellikleri

Apple iPhone 8 Plus akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Türkiye’de yaklaşık fiyatı 4.379 TL

Apple iPhone 8 Plus, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun arttırılabilir bir hafıza kartı yok. 64/256 GB dahili bellek seçenekleri bulunuyor. Kameralar ile ilgili olarak, Apple iPhone 8 Plus arkada çift 12 megapiksel ana kamera ve 7 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Apple iPhone 8 Plus, iOS 11‘i çalıştırıyor ve 2691mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 158.40 x 78.10 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 202 gram ağırlığındadır.

Apple iPhone 8 Plus, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur. Ayrıca IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklıdır.
Tasarım
Apple iPhone 8 Plus
4.7 (3 oy)

Boyutları 158.4 x 78.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 202 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP68
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Konuşma Süresi 21 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 8 Plus Fiyatı 4379 ₺
Editör Puanı 94
Çıkış Tarihi 30 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 8 Plus Diğer Teknik Özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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