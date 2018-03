Apple iPhone 8 Plus Özellikleri

Apple iPhone 8 Plus akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Türkiye’de yaklaşık fiyatı 4.379 TL Apple iPhone 8 Plus, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun arttırılabilir bir hafıza kartı yok. 64/256 GB dahili bellek seçenekleri bulunuyor. Kameralar ile ilgili olarak, Apple iPhone 8 Plus arkada çift 12 megapiksel ana kamera ve 7 megapiksel ön kamera kullanıyor. Apple iPhone 8 Plus, iOS 11‘i çalıştırıyor ve 2691mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışır. 158.40 x 78.10 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 202 gram ağırlığındadır. Apple iPhone 8 Plus, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Manyetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur. Ayrıca IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklıdır.