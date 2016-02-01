Apple iPhone 8

Apple iPhone 8
1531
2650 mAh
12 MP
4.7"
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8 Özellikleri

iPhone lansmanı, genellikle yılın en büyük teknoloji olayıdır, ancak 2017, orijinal iPhone’un onuncu yıldönümü olan iPhone 8‘in piyasaya sürülmesi daha da önem kazanacaktır. Öylesine büyük bir olayla, tüm gözler Apple’da ve iPhone ürün serisine getirmesi beklenen tüm yeni özelliklere sahip.

Şimdilik etrafında dönen her türlü iPhone 8 söylentisi var – örneğin, Apple’ın bir sonraki iPhone prototipinde 10’dan fazla model çalıştıkları bildirildi. iPhone 8’in çıkmasına daha bir kaç ay var ve her geçen gün özellikleri biraz daha netleşmeye başlıyor.

Aşağıda iPhone 8’e ait çıkan sızıntı görsel ve söylentilerden derlenen teknik özelliklere ulaşabilirsiniz. iPhone 8 çıkacan ve resmiyet kazanana kadar bu teknik özellikleri güncelleyeceğiz.
Tasarım
Apple iPhone 8
4.4 (5 oy)

Boyutları 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Ağırlığı 148 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.4%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A11 Bionic
İşlemci 2 Çekirdek, Monsoon
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.650 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Lightning
Genel Bilgiler
Apple iPhone 8 Fiyatı 3729 ₺
Editör Puanı 92.75
Çıkış Tarihi 18 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Apple iPhone 8 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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