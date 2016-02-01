Apple iPhone 8 Özellikleri

iPhone lansmanı, genellikle yılın en büyük teknoloji olayıdır, ancak 2017, orijinal iPhone’un onuncu yıldönümü olan iPhone 8‘in piyasaya sürülmesi daha da önem kazanacaktır. Öylesine büyük bir olayla, tüm gözler Apple’da ve iPhone ürün serisine getirmesi beklenen tüm yeni özelliklere sahip.

Şimdilik etrafında dönen her türlü iPhone 8 söylentisi var – örneğin, Apple’ın bir sonraki iPhone prototipinde 10’dan fazla model çalıştıkları bildirildi. iPhone 8’in çıkmasına daha bir kaç ay var ve her geçen gün özellikleri biraz daha netleşmeye başlıyor.

Aşağıda iPhone 8’e ait çıkan sızıntı görsel ve söylentilerden derlenen teknik özelliklere ulaşabilirsiniz. iPhone 8 çıkacan ve resmiyet kazanana kadar bu teknik özellikleri güncelleyeceğiz.