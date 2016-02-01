|Apple iPhone 8 Özellikleri
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iPhone lansmanı, genellikle yılın en büyük teknoloji olayıdır, ancak 2017, orijinal iPhone’un onuncu yıldönümü olan iPhone 8‘in piyasaya sürülmesi daha da önem kazanacaktır. Öylesine büyük bir olayla, tüm gözler Apple’da ve iPhone ürün serisine getirmesi beklenen tüm yeni özelliklere sahip.
Şimdilik etrafında dönen her türlü iPhone 8 söylentisi var – örneğin, Apple’ın bir sonraki iPhone prototipinde 10’dan fazla model çalıştıkları bildirildi. iPhone 8’in çıkmasına daha bir kaç ay var ve her geçen gün özellikleri biraz daha netleşmeye başlıyor.
Aşağıda iPhone 8’e ait çıkan sızıntı görsel ve söylentilerden derlenen teknik özelliklere ulaşabilirsiniz. iPhone 8 çıkacan ve resmiyet kazanana kadar bu teknik özellikleri güncelleyeceğiz.
| Tasarım
|Boyutları
|138.4 x 67.3 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|148 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.4%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|2 Çekirdek, Monsoon
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Mistral
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Apple GPU (3 Çekirdek)
|Dahili Hafıza
|64 GB
256 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|2.650 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone 8 Fiyatı
|3729 ₺
|Editör Puanı
|92.75
|Çıkış Tarihi
|18 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone 8 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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