Apple iPhone X Özellikleri

Apple iPhone X akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 1125 x 2436 piksel çözünürlüğe sahip 5.80 inç Super Amoled dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Apple iPhone X, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 64 GB/256 GB dahili belleği bulunuyor ve her zaman olduğu gibi microSD kart desteği sunmuyor. Kameralar açısından Apple iPhone X, arkadaki 12 megapiksel 2 ana kameraya sahip. Ön kamera ise 7 megapiksellik bir lens içeriyor.

Apple iPhone X, iOS 11’i çalıştırır.

Apple iPhone X, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G var. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, FaceID ve Barometredir.