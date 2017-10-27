|Apple iPhone X Özellikleri
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Apple iPhone X akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon 1125 x 2436 piksel çözünürlüğe sahip 5.80 inç Super Amoled dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Apple iPhone X, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 64 GB/256 GB dahili belleği bulunuyor ve her zaman olduğu gibi microSD kart desteği sunmuyor. Kameralar açısından Apple iPhone X, arkadaki 12 megapiksel 2 ana kameraya sahip. Ön kamera ise 7 megapiksellik bir lens içeriyor.
Apple iPhone X, iOS 11’i çalıştırır.
Apple iPhone X, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G var. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, FaceID ve Barometredir.
| Tasarım
|Boyutları
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|1125 x 2436 piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|82.9%
|Ekran Hacmi
|84.4 cm2
|Ekran Formatı
|19.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|458 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Uzay gri, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP68
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A11 Bionic
|İşlemci
|2x Monsoon + 4x Mistral
|Çekirdek Sayısı
|6
|Grafik İşlemcisi
|Apple GPU (Üç Çekirdekli)
|Dahili Hafıza
|64 GB
256 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|mAh
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone X Fiyatı
|1150 €
|Editör Puanı
|96.75
|Çıkış Tarihi
|03 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone X Diğer Teknik Özellikleri
| 3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Apple iPhone X akıllı telefonu Ekim 2017'de piyasaya sürülecek. Telefon 1125 x 2436 piksel çözünürlüğe sahip 5.80 inç Super Amoled dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Apple iPhone X, altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş ve 64 GB/256 GB dahili belleği bulunuyor ve her zaman olduğu gibi microSD kart desteği sunmuyor. Kameralar açısından Apple iPhone X, arkadaki 12 megapiksel 2 ana kameraya sahip. Ön kamera ise 7 megapiksellik bir lens içeriyor. Apple iPhone X, iOS 11'i çalıştırır. Apple iPhone X, bir Nano-SIM'i kabul eden tek bir SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G var. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop, FaceID ve Barometredir.
Şu ana kadar yapılmış en başarılı ve tasarımı bi o kadar güzel telefondur kendisi. Ekranı özellikle Amoled olması ve apple’ın kendi teknolojisi ile birleştirilip kullanıcıya kusursuz bir görüntü sunması en önemli özelliklerden biri. Bir diğer özelliği ise FaceID yani yüz tanıma özelliği. Diğer telefonlardaki yüz ya da göz tanıma teknolojilerden çok daha gelişmiş ve güvenli olan bu özellik parmak izi tarayıcılarının pabucunu dama atacak.
Beklediğim pek çok özelliği bulunan iPhone X’i sabırsızlıkla bekliyorum. Bence muhteşem bi tasarıma sahip ve artık çerçevesiz. Fiyatı bazılarımız için biraz pahalı gelebilir ama yine de içerisinde bulunan özellikleri sayesinde verdiğimiz paraya değeceğini düşünüyorum. Sonuçta teknolojik bir ürün ve fiyatı da özelliklerine göre oldukça makul. Herkese tavsiye ederim.
Yukarıdaki iki arkadaşa da katılıyorum. Kesinlikle bu yılın hatta önümüzdeki yılın (yeni modeli çıkana kadar) en iyi telefonu. Hızına ve kameralarına diyebilecek hiç bişey yok. Ekranı da artık beklenildiği gibi büyük ve çerçevesiz. Bir insan daha ne ister ki? Tek sıkıntı fiyatı. Bunun için de para biriktirmekten başka çözüm yok 🙂 ne var ne yok satıp alacağız inşallah.
Bence siz çok abartıyorsunuz. Bi telefona bu kadar para verilir mi? 6100 TL satış fiyatı var. Millet açlıktan ölüyor siz telefon derdindesiniz. Artık her telefon çok iyi fotoğraf çekiyor ve tasarımları birbirinin aynısı. Sadece üreticiler kazanıyor. Neyse bu benim yorumum, herkes yine kendi bildiğini yapacaktır.
İphone üzerine gerçekten telefon tanımam. Fiyat konusunu çok fazla yukarıya çektiler. Evet hakettiğini düşünenler mutlaka olacaktır. Ama farkında değilsiniz her yeni modelde fiyatlar artıyor.
İphone 8 alacağıma x i beklediğim doğrudur. tek sıkıntı fiyatının yüksek oluşu. doların yükseldiği şu dönemde apple dolar kuru sabitlermi bilinmez:)
iphone için bir çok şey sayılabilir. kendine özgü işletim sistemi diğer tüm androidli telefonlardan kendini ayırıyor bence. en son nezaman kapattığımı hatırlamıyorum. kilitlenmez hata vermez. güncellemeyle sorun varsa düzelen cihaz
Çok güzel olmuş…
Herkes kendine göre haklı ama telefonun güzel olduğu ortada. Bu arada telefon daha çıkmadı ama yapılan onca yorum ve eleştri zaten telefonun başarılı olduğunu gösteriyor. Ağzı olan konuşuyo misali. Benim fikrim de telefonun başarılı olduğu yönünde ve fiyatı da özellikler ve tasarımına göre uygun. Lütfen fiyat yorumu yaparken telefonun 2. Elde dahi değer kaybetmeyeceğini unutmayın.