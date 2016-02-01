|Asus Zenfone 5 (2018) Özellikleri
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Asus ZenFone 5 (ZE620KL) akıllı telefon, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2296 x 1080 piksel çözünürlükte 6,20 inç dokunmatik ekrana sahip.
Asus ZenFone 5 (ZE620KL), 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından, Asus ZenFone 5 (ZE620KL), arka tarafta 12 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.
Asus ZenFone 5 (ZE620KL) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.
Asus ZenFone 5 (ZE620KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 75.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2246 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|83.6%
|Ekran Hacmi
|96.9 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
gyro EIS
1/4" sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
PDAF
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm SDM636 Snapdragon 636
|İşlemci
|Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 509
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.25
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/100 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 5 (2018) Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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