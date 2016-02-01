Asus Zenfone 5 (2018)

Asus Zenfone 5 (2018)
422
3300 mAh
12 MP
6.2"
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018) Özellikleri

Asus ZenFone 5 (ZE620KL) akıllı telefon, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2296 x 1080 piksel çözünürlükte 6,20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL), 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından, Asus ZenFone 5 (ZE620KL), arka tarafta 12 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
Tasarım
Asus Zenfone 5 (2018)
4 (2 oy)

Boyutları 153 x 75.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6%
Ekran Hacmi 96.9 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
gyro EIS
1/4" sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
PDAF
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM636 Snapdragon 636
İşlemci Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 509
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 5 (2018) Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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