Asus Zenfone 5 (2018) Özellikleri

Asus ZenFone 5 (ZE620KL) akıllı telefon, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2296 x 1080 piksel çözünürlükte 6,20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL), 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Kameralar açısından, Asus ZenFone 5 (ZE620KL), arka tarafta 12 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera kullanmaktadır.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Asus ZenFone 5 (ZE620KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.