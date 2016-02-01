Asus Zenfone 5 Lite Özellikleri

Asus ZenFone 5 Lite, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir 6.00-inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5 Lite, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından, Asus ZenFone 5 Lite arkada 16 megapiksellik çift ana kamera ve 20 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 5 Lite Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.