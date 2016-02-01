|Asus Zenfone 5 Lite Özellikleri
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Asus ZenFone 5 Lite, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir 6.00-inç dokunmatik ekrana sahip.
Asus ZenFone 5 Lite, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından, Asus ZenFone 5 Lite arkada 16 megapiksellik çift ana kamera ve 20 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.
Asus ZenFone 5 Lite Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.
Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|160.6 x 76.2 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|2. Ön Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|30 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 5 Lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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