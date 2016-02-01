Asus Zenfone 5 Lite

Asus Zenfone 5 Lite
154
3300 mAh
16 MP
6"
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone 5 Lite Özellikleri

Asus ZenFone 5 Lite, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir 6.00-inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5 Lite, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar bakımından, Asus ZenFone 5 Lite arkada 16 megapiksellik çift ana kamera ve 20 megapiksellik çift ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 5 Lite Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG ve FM içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop içerir.
Tasarım
Asus Zenfone 5 Lite
3 (3 oy)

Boyutları 160.6 x 76.2 x 7.8 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Ayışığı Beyaz, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
gyro EIS
LED flaş
1/2.8" sensör
23mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 30 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 83
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 5 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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