|Asus Zenfone Go ZB552KL Özellikleri
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Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.
Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir micro SD kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği içeriyor. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için bir 5 megapiksel ön kamera sunuyor.
Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 76.44 x 10.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.
Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), çift SIM destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|153.4 x 76.4 x 10.9 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kömür Siyahı, İnci Beyaz, Glamour Red, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Gümüş Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.75
|Çıkış Tarihi
|20 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone Go ZB552KL Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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