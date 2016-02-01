Asus Zenfone Go ZB552KL

Asus Zenfone Go ZB552KL
263
3000 mAh
13 MP
5.5"
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL Özellikleri

Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir micro SD kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği içeriyor. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için bir 5 megapiksel ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 76.44 x 10.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), çift SIM destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Asus Zenfone Go ZB552KL
4 (2 oy)

Boyutları 153.4 x 76.4 x 10.9 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyahı, İnci Beyaz, Glamour Red, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Gümüş Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 480 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.75
Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Go ZB552KL Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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