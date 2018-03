Asus Zenfone Go ZB552KL Özellikleri

Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir micro SD kart aracılığıyla 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği içeriyor. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve öz çekimler için bir 5 megapiksel ön kamera sunuyor. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 153.40 x 76.44 x 10.95 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır. Asus ZenFone Go 5.5 (ZB552KL), çift SIM destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.