Asus Zenfone Max Plus (M1)

Asus Zenfone Max Plus (M1)
274
4130 mAh
16 MP
5.7"
Asus Zenfone Max Plus (M1)
Asus Zenfone Max Plus (M1)
Asus Zenfone Max Plus (M1)
Asus Zenfone Max Plus (M1) Özellikleri

Asus ZenFone Max Plus M1 akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone Max Plus M1, sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Asus ZenFone Max Plus M1, kameralar söz konusu olduğunda arkada 16 megapiksel ana kamera ve önde 8 megapiksel kamera kullanıyor.

Asus ZenFone Max Plus M1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4130mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 73.00 x 8.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 160 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone Max Plus M1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Asus Zenfone Max Plus (M1)
4 (3 oy)

Boyutları 152.6 x 73 x 8.8 mm
Ağırlığı 160 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.3%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
35mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750T
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 4.130 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone Max Plus (M1) Fiyatı 250 €
Editör Puanı 83
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Max Plus (M1) Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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