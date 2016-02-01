Asus Zenfone Max Plus (M1) Özellikleri

Asus ZenFone Max Plus M1 akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 5,70 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone Max Plus M1, sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği kullanıyor. Asus ZenFone Max Plus M1, kameralar söz konusu olduğunda arkada 16 megapiksel ana kamera ve önde 8 megapiksel kamera kullanıyor.

Asus ZenFone Max Plus M1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4130mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.60 x 73.00 x 8.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 160 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone Max Plus M1, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.