BlackBerry Motion Özellikleri

BlackBerry Motion akıllı telefonu Ekim 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 403 PPI değerine ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

BlackBerry Motion, 2GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, BlackBerry Motion arkada 12 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile geliyor.

BlackBerry Motion, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh‘lik çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.70 x 75.40 x 8.13 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

BlackBerry Motion, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G yer alıyor. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.