Casper VIA A2 Özellikleri

Casper’ın yeni çift ön kameralı akıllı telefonu VIA A2 tanıtıldı. 1.699 TL gibi uygun rakama satışa sunulan cep telefonunun özellikleri oldukça tatmin edici görünüyor. İlk başta göze 20 MP ve 8 MP çözünürlükteki çift ön kamera sistemi çarpıyor. Anlaşılan Casper selfie çılgınlığının farkına varmış ve yeni çıkartığı tüm telefonlarda çift ön kamera kullanmaya başlamış. Hatırlarsanız 1,5 ay önce satışa çıkan VIA F2 modelinde 4 adet kamera kullanmıştı. Cihaz donanım olarak da orta-üst seviyede konumlanmış diyebiliriz. 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 ve 3 GB Ram kullanıyor. 32 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefon aynı zamanda 128 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor. 152.35 x 72.4 x 8.45 mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındaki telefon tasarım olarak da oldukça şık. Parmak izi tarayıcısı arka tarafa monte edilmiş. 3.000 mAh bataryası çıkarılabilir değil. 5,7 inç IPS ekranı 720×1440 (HD+) çözünürlük sunuyor ve 282 PPI değerinde. Arka kamera olarak 16 MP çözünürlüğünde bir lens kullanılmış ve Panaroma, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme gibi özelliklere sahip. Malesef OIS bulunmuyor.