Casper VIA A2

Casper VIA A2
81
3000 mAh
16 MP
5.7"
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Casper VIA A2 Özellikleri

Casper’ın yeni çift ön kameralı akıllı telefonu VIA A2 tanıtıldı. 1.699 TL gibi uygun rakama satışa sunulan cep telefonunun özellikleri oldukça tatmin edici görünüyor.

İlk başta göze 20 MP ve 8 MP çözünürlükteki çift ön kamera sistemi çarpıyor. Anlaşılan Casper selfie çılgınlığının farkına varmış ve yeni çıkartığı tüm telefonlarda çift ön kamera kullanmaya başlamış. Hatırlarsanız 1,5 ay önce satışa çıkan VIA F2 modelinde 4 adet kamera kullanmıştı.

Cihaz donanım olarak da orta-üst seviyede konumlanmış diyebiliriz. 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 ve 3 GB Ram kullanıyor. 32 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefon aynı zamanda 128 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

152.35 x 72.4 x 8.45 mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındaki telefon tasarım olarak da oldukça şık. Parmak izi tarayıcısı arka tarafa monte edilmiş. 3.000 mAh bataryası çıkarılabilir değil.

5,7 inç IPS ekranı 720×1440 (HD+) çözünürlük sunuyor ve 282 PPI değerinde. Arka kamera olarak 16 MP çözünürlüğünde bir lens kullanılmış ve Panaroma, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme gibi özelliklere sahip. Malesef OIS bulunmuyor.
Tasarım
Casper VIA A2
4 (1 oy)

Boyutları 152.35 x 72.4 x 8.45 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.01%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4,2
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA A2 Fiyatı 1700 ₺
Editör Puanı 73
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA A2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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