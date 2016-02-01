|Casper VIA A2 Özellikleri
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Casper’ın yeni çift ön kameralı akıllı telefonu VIA A2 tanıtıldı. 1.699 TL gibi uygun rakama satışa sunulan cep telefonunun özellikleri oldukça tatmin edici görünüyor.
İlk başta göze 20 MP ve 8 MP çözünürlükteki çift ön kamera sistemi çarpıyor. Anlaşılan Casper selfie çılgınlığının farkına varmış ve yeni çıkartığı tüm telefonlarda çift ön kamera kullanmaya başlamış. Hatırlarsanız 1,5 ay önce satışa çıkan VIA F2 modelinde 4 adet kamera kullanmıştı.
Cihaz donanım olarak da orta-üst seviyede konumlanmış diyebiliriz. 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 ve 3 GB Ram kullanıyor. 32 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefon aynı zamanda 128 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor.
152.35 x 72.4 x 8.45 mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığındaki telefon tasarım olarak da oldukça şık. Parmak izi tarayıcısı arka tarafa monte edilmiş. 3.000 mAh bataryası çıkarılabilir değil.
5,7 inç IPS ekranı 720×1440 (HD+) çözünürlük sunuyor ve 282 PPI değerinde. Arka kamera olarak 16 MP çözünürlüğünde bir lens kullanılmış ve Panaroma, HDR, Otomatik odaklama, Coğrafi konum etiketleme gibi özelliklere sahip. Malesef OIS bulunmuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|152.35 x 72.4 x 8.45 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.01%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4,2
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA A2 Fiyatı
|1700 ₺
|Editör Puanı
|73
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA A2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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