Casper VIA F1

Casper VIA F1
947
3000 mAh
13 MP
5.5"
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1
Casper VIA F1 Özellikleri

Casper VIA F1 markanın en yeni akıllı telefon modeli. Casper’in ilk çift kamera kurulumuna sahip akıllı telefonu VIA F1’in özellikleri de oldukça başarılı.

Via F1’in ekranı 5.5″ Full HD 401 PPI değerine sahip IPS panel kullanıyor. Ekran koruma olarak Corning Gorilla Glass 3 tercih edilmiş. Ekran ile ilgili söyleyeceğimiz son şey ise ekran/gövde oranı 70.79 %.

Casper VIA F1’in işlemcisi 8 çekirdekli bir MediaTek MT6755 (helio P10). Bu işlemci ile birlikte 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Cihaz ayrıca 128 GB’a kadar  microSD kart desteği de sunuyor.

Cihazı kameralar açısından da oldukça başarılı bulduk. Arka tarafta 13 MP + 5 MP çift kamera ile donatılmışken, selfie olarak 5 MP kamerayı yeterli buluyoruz. Bu akıllı telefon Full HD video kaydını 30 FPS’de gerçekleştiriyor. Kameranın aynı zamanda Otomatik ve hızlı odaklama, HDR, panorama gibi bir kaç özelliği de bulunuyor.

Casper VIA F1 tüm donanımını uzun süre kullanabilmek için cihazda 3.000 mAh batarya bulunuyor. Maalesef batarya değiştirilemiyor.
Tasarım
Casper VIA F1
4.4 (5 oy)

Boyutları 154.2 x 76.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 169 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.79%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755 (helio P10)
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 530 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat
Sar Değeri 1.65 W/kg (10g) (Baş) - 0.945 W/kg (10g) (Kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA F1 Fiyatı 1.700 ₺
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 20 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA F1 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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