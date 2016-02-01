|Casper VIA F1 Özellikleri
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Casper VIA F1 markanın en yeni akıllı telefon modeli. Casper’in ilk çift kamera kurulumuna sahip akıllı telefonu VIA F1’in özellikleri de oldukça başarılı.
Via F1’in ekranı 5.5″ Full HD 401 PPI değerine sahip IPS panel kullanıyor. Ekran koruma olarak Corning Gorilla Glass 3 tercih edilmiş. Ekran ile ilgili söyleyeceğimiz son şey ise ekran/gövde oranı 70.79 %.
Casper VIA F1’in işlemcisi 8 çekirdekli bir MediaTek MT6755 (helio P10). Bu işlemci ile birlikte 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Cihaz ayrıca 128 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor.
Cihazı kameralar açısından da oldukça başarılı bulduk. Arka tarafta 13 MP + 5 MP çift kamera ile donatılmışken, selfie olarak 5 MP kamerayı yeterli buluyoruz. Bu akıllı telefon Full HD video kaydını 30 FPS’de gerçekleştiriyor. Kameranın aynı zamanda Otomatik ve hızlı odaklama, HDR, panorama gibi bir kaç özelliği de bulunuyor.
Casper VIA F1 tüm donanımını uzun süre kullanabilmek için cihazda 3.000 mAh batarya bulunuyor. Maalesef batarya değiştirilemiyor.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 76.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.79%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6755 (helio P10)
|İşlemci
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|530 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Sar Değeri
|1.65 W/kg (10g) (Baş) - 0.945 W/kg (10g) (Kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA F1 Fiyatı
|1.700 ₺
|Editör Puanı
|78.25
|Çıkış Tarihi
|20 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA F1 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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