Casper VIA F1 Özellikleri

Casper VIA F1 markanın en yeni akıllı telefon modeli. Casper’in ilk çift kamera kurulumuna sahip akıllı telefonu VIA F1’in özellikleri de oldukça başarılı. Via F1’in ekranı 5.5″ Full HD 401 PPI değerine sahip IPS panel kullanıyor. Ekran koruma olarak Corning Gorilla Glass 3 tercih edilmiş. Ekran ile ilgili söyleyeceğimiz son şey ise ekran/gövde oranı 70.79 %. Casper VIA F1’in işlemcisi 8 çekirdekli bir MediaTek MT6755 (helio P10). Bu işlemci ile birlikte 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Cihaz ayrıca 128 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor. Cihazı kameralar açısından da oldukça başarılı bulduk. Arka tarafta 13 MP + 5 MP çift kamera ile donatılmışken, selfie olarak 5 MP kamerayı yeterli buluyoruz. Bu akıllı telefon Full HD video kaydını 30 FPS’de gerçekleştiriyor. Kameranın aynı zamanda Otomatik ve hızlı odaklama, HDR, panorama gibi bir kaç özelliği de bulunuyor. Casper VIA F1 tüm donanımını uzun süre kullanabilmek için cihazda 3.000 mAh batarya bulunuyor. Maalesef batarya değiştirilemiyor.