Casper VIA F2

Casper VIA F2
658
4000 mAh
13 MP
6"
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Casper VIA F2 Özellikleri

Casper VIA F2 dört kamera kurulumu ile iddialı geliyor. Akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında ikişer adet olmak üzere 4 kamerası bulunuyor.

Diğer özellikleri bu dört kamerasının yanında biraz sönük kalıyor diyebiliriz. Mesela beklentilerimiz 4K video kayıt yapabiliyor olmasıydı fakat maalesef bu özellik bulunmuyor. Bir diğer olmasını beklediğimi özellik ise ekranın full HD ya da daha yüksek çözünürlüklere sahip olması. Bu özelliğin de bulunmadığını aktarmak isteriz.

Fakat 2.300 TL gibi iddialı bir fiyatı bulunuyor. Aslında bu fiyata oldukça başarılı özellikler barındığını söyleyebiliriz. Yine de gözlerimiz bazı özellikleri arayacaktır.

Olmasını istediğimiz bir diğer özellik ise suya/toza dayanıklılık olabilir. Telefon şuan online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz.
Tasarım
Casper VIA F2
3.9 (7 oy)

Boyutları 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4,2
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA F2 Fiyatı 2300 ₺
Editör Puanı 79.25
Çıkış Tarihi 08 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA F2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 YORUMLAR

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