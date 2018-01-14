|Casper VIA F2 Özellikleri
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Casper VIA F2 dört kamera kurulumu ile iddialı geliyor. Akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında ikişer adet olmak üzere 4 kamerası bulunuyor.
Diğer özellikleri bu dört kamerasının yanında biraz sönük kalıyor diyebiliriz. Mesela beklentilerimiz 4K video kayıt yapabiliyor olmasıydı fakat maalesef bu özellik bulunmuyor. Bir diğer olmasını beklediğimi özellik ise ekranın full HD ya da daha yüksek çözünürlüklere sahip olması. Bu özelliğin de bulunmadığını aktarmak isteriz.
Fakat 2.300 TL gibi iddialı bir fiyatı bulunuyor. Aslında bu fiyata oldukça başarılı özellikler barındığını söyleyebiliriz. Yine de gözlerimiz bazı özellikleri arayacaktır.
Olmasını istediğimiz bir diğer özellik ise suya/toza dayanıklılık olabilir. Telefon şuan online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|268 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6757CD (Helio P25)
|İşlemci
|2.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4,2
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA F2 Fiyatı
|2300 ₺
|Editör Puanı
|79.25
|Çıkış Tarihi
|08 Ocak 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA F2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
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ekran çözünürlüğü işe yaramaz böyle bir telefona yakışmadı
Fiyatına da göz atmak gerekiyor tabi ama yine de ekran çözünürlüğü daha iyi olabilirdi.