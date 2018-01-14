Casper VIA F2 Özellikleri

Casper VIA F2 dört kamera kurulumu ile iddialı geliyor. Akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında ikişer adet olmak üzere 4 kamerası bulunuyor.

Diğer özellikleri bu dört kamerasının yanında biraz sönük kalıyor diyebiliriz. Mesela beklentilerimiz 4K video kayıt yapabiliyor olmasıydı fakat maalesef bu özellik bulunmuyor. Bir diğer olmasını beklediğimi özellik ise ekranın full HD ya da daha yüksek çözünürlüklere sahip olması. Bu özelliğin de bulunmadığını aktarmak isteriz.

Fakat 2.300 TL gibi iddialı bir fiyatı bulunuyor. Aslında bu fiyata oldukça başarılı özellikler barındığını söyleyebiliriz. Yine de gözlerimiz bazı özellikleri arayacaktır.

Olmasını istediğimiz bir diğer özellik ise suya/toza dayanıklılık olabilir. Telefon şuan online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz.