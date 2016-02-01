Casper VIA M2

Casper VIA M2
825
3000 mAh
13 MP
5.0"
Casper VIA M2
Casper VIA M2 Özellikleri

Casper şirketinin yeni akıllı telefonu olan Casper VIA M2, orta seviye kullanıcıları için güzel bir tercih olabilir. 5 inç IPS LCD teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olan cihazda, 8 çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 ve 1.1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci yer almaktadır.

3 GB RAM boyutu ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, ayrıca 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya yer verilmiş. Parmak izi okuyucusuna sahip olmasıyla da ön plana çıkan Casper VIA M2, 3000 mAh gücünde batarya sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanımlara el verişli yeni akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
Tasarım
Casper VIA M2
4.7 (3 oy)

Boyutları 142 x 69.6 x 8.7 mm
Ağırlığı 151 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.73%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Kahverengi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 450 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA M2 Fiyatı 1000 ₺
Editör Puanı 69.5
Çıkış Tarihi 11 Aralık 2016
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA M2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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