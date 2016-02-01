|Casper VIA M2 Özellikleri
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Casper şirketinin yeni akıllı telefonu olan Casper VIA M2, orta seviye kullanıcıları için güzel bir tercih olabilir. 5 inç IPS LCD teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olan cihazda, 8 çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 ve 1.1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci yer almaktadır.
3 GB RAM boyutu ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, ayrıca 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya yer verilmiş. Parmak izi okuyucusuna sahip olmasıyla da ön plana çıkan Casper VIA M2, 3000 mAh gücünde batarya sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanımlara el verişli yeni akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|142 x 69.6 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|151 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.73%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Kahverengi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|450 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA M2 Fiyatı
|1000 ₺
|Editör Puanı
|69.5
|Çıkış Tarihi
|11 Aralık 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA M2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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