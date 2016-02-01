Casper VIA M2 Özellikleri

Casper şirketinin yeni akıllı telefonu olan Casper VIA M2, orta seviye kullanıcıları için güzel bir tercih olabilir. 5 inç IPS LCD teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olan cihazda, 8 çekirdekli 1.4 GHz hızında çalışan Cortex-A53 ve 1.1 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemci yer almaktadır.

3 GB RAM boyutu ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, ayrıca 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya yer verilmiş. Parmak izi okuyucusuna sahip olmasıyla da ön plana çıkan Casper VIA M2, 3000 mAh gücünde batarya sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanımlara el verişli yeni akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.