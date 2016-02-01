|Casper VIA P2 Özellikleri
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Casper VIA P2 Casper’in Orta segment akıllı telefonlarından biri. 1300 TL fiyat etiketi taşıyan cihazın özellikleri de oldukça iddialı.
Başlıca özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 1.3 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. 4.000 mAh boyutunda oldukça iddialı bir bataryaya sahip akıllı telefon aynı zamanda micro SD kart desteği de sunuyor. (256 GB’a kadar)
13 MP arka ve 20 MP ön kameraya sahip olan bu cihaz Full HD video kaydı yapabiliyor. (30 fps) Kameralarına diyafram açıklıkları ise 2.0 olarak tercih edilmiş.
Siyaha ve altın renklerinde satın alabileceğiniz cihazın 720p (HD) 5.3″ boyutunda IPS LCD ekranı bulunuyor.
Boyutları ise 150.5 x 74.4 x 8 mm ölçülerinde ve 163 gramdır.
| Tasarım
|Boyutları
|150.5 x 74.4 x 8 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.16%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Sar Değeri
|SAR Değeri (Baş) 1.28 W/kg (10g) - SAR Değeri (Vücut) 1.38 W/kg (10g)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA P2 Fiyatı
|1199 ₺
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA P2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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