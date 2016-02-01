Casper VIA P2

Casper VIA P2
338
4000 mAh
13 MP
5.3"
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Casper VIA P2 Özellikleri

Casper VIA P2 Casper’in Orta segment akıllı telefonlarından biri. 1300 TL fiyat etiketi taşıyan cihazın özellikleri de oldukça iddialı.

Başlıca özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 1.3 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. 4.000 mAh boyutunda oldukça iddialı bir bataryaya sahip akıllı telefon aynı zamanda micro SD kart desteği de sunuyor. (256 GB’a kadar)

13 MP arka ve 20 MP ön kameraya sahip olan bu cihaz Full HD video kaydı yapabiliyor. (30 fps) Kameralarına diyafram açıklıkları ise 2.0 olarak tercih edilmiş.

Siyaha ve altın renklerinde satın alabileceğiniz cihazın 720p (HD) 5.3″ boyutunda IPS LCD ekranı bulunuyor.

Boyutları ise 150.5 x 74.4 x 8 mm ölçülerinde ve 163 gramdır.
Tasarım
Casper VIA P2
3.8 (4 oy)

Boyutları 150.5 x 74.4 x 8 mm
Ağırlığı 163 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.16%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6753
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Sar Değeri SAR Değeri (Baş) 1.28 W/kg (10g) - SAR Değeri (Vücut) 1.38 W/kg (10g)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA P2 Fiyatı 1199 ₺
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA P2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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