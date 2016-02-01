Casper VIA P2 Özellikleri

Casper VIA P2 Casper’in Orta segment akıllı telefonlarından biri. 1300 TL fiyat etiketi taşıyan cihazın özellikleri de oldukça iddialı. Başlıca özellikleri arasında 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, 1.3 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor. 4.000 mAh boyutunda oldukça iddialı bir bataryaya sahip akıllı telefon aynı zamanda micro SD kart desteği de sunuyor. (256 GB’a kadar) 13 MP arka ve 20 MP ön kameraya sahip olan bu cihaz Full HD video kaydı yapabiliyor. (30 fps) Kameralarına diyafram açıklıkları ise 2.0 olarak tercih edilmiş. Siyaha ve altın renklerinde satın alabileceğiniz cihazın 720p (HD) 5.3″ boyutunda IPS LCD ekranı bulunuyor. Boyutları ise 150.5 x 74.4 x 8 mm ölçülerinde ve 163 gramdır.