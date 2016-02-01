|General Mobile GM 5 Özellikleri
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Son zamanların en fazla tercih edilen akıllı telefon markaları arasında olan General Mobile, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. General Mobile GM 5’de, orta düzeyde kullanım sağlamak için oldukça ideal. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, 1280×720 piksel çözünürlük imkanı sunuyor.
4 çekirdek olan ve 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle birlikte, 2 GB RAM ve 16 GB sabit depolamaya sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, tatmin edici bir fotoğraf deneyimi sunuyor. 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olması, son dönemleri kapasite sıkıntını ortadan kaldırıyor. Son olarak 2500 mAh pil gücüyle de, bir günü kolaylıkla çıkartmanızı sağlayan özelliğe sahi GM 5’e uygun fiyata sahip olmak mümkün.
| Tasarım
|Boyutları
|140.5 x 69.75 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.33%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|ARMv8 (64-bit)
|İşlemci
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Sar Değeri
|0.288 W/kg (10g) (Kafa)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|General Mobile GM 5 Fiyatı
|699 ₺
|Editör Puanı
|70.25
|Çıkış Tarihi
|3 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps, 50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|General Mobile GM 5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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