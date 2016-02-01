General Mobile GM 5 Özellikleri

Son zamanların en fazla tercih edilen akıllı telefon markaları arasında olan General Mobile, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. General Mobile GM 5’de, orta düzeyde kullanım sağlamak için oldukça ideal. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, 1280×720 piksel çözünürlük imkanı sunuyor. 4 çekirdek olan ve 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle birlikte, 2 GB RAM ve 16 GB sabit depolamaya sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, tatmin edici bir fotoğraf deneyimi sunuyor. 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olması, son dönemleri kapasite sıkıntını ortadan kaldırıyor. Son olarak 2500 mAh pil gücüyle de, bir günü kolaylıkla çıkartmanızı sağlayan özelliğe sahi GM 5’e uygun fiyata sahip olmak mümkün.