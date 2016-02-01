General Mobile GM 5

General Mobile GM 5
973
2500 mAh
13 MP
5.0"
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5 Özellikleri

Son zamanların en fazla tercih edilen akıllı telefon markaları arasında olan General Mobile, uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. General Mobile GM 5’de, orta düzeyde kullanım sağlamak için oldukça ideal. 5 inçlik IPS LCD dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, 1280×720 piksel çözünürlük imkanı sunuyor.

4 çekirdek olan ve 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisiyle birlikte, 2 GB RAM ve 16 GB sabit depolamaya sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, tatmin edici bir fotoğraf deneyimi sunuyor. 128 GB ‘a kadar yükseltilebilir hafızaya sahip olması, son dönemleri kapasite sıkıntını ortadan kaldırıyor. Son olarak 2500 mAh pil gücüyle de, bir günü kolaylıkla çıkartmanızı sağlayan özelliğe sahi GM 5’e uygun fiyata sahip olmak mümkün.
Tasarım
General Mobile GM 5
4 (3 oy)

Boyutları 140.5 x 69.75 x 9.3 mm
Ağırlığı 135 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.33%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart ARMv8 (64-bit)
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Sar Değeri 0.288 W/kg (10g) (Kafa)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
General Mobile GM 5 Fiyatı 699 ₺
Editör Puanı 70.25
Çıkış Tarihi 3 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps, 50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
General Mobile GM 5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here