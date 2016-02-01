General Mobile GM 6

General Mobile GM 6
1526
3000 mAh
13 MP
5.0"
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6 Özellikleri

GM 6, çift LED flaşlı, 13 megapiksellik arka otomatik odaklamalı bir kamera ve ön tarafında selfie flaşlı 8 megapiksel kameraya sahip. Depolama alanına gelince, akıllı telefon microSD kart ile genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile gelir (128GB’a kadar).

General Mobile GM 6‘daki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE + 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/A-GPS ve bir Micro-USB bağlantı noktası bulunur. Amiral gemisinde bulunan sensörler arasında bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, manyetometre ve yakınlık sensörü bulunuyor. Ayrıca, Home düğmesinde bir parmak izi algılayıcısı da bulunuyor ve şirket, parmak izlerini 0,2 saniyede algılayabildiğini açıkladı.

General Mobile GM 6, 144 x 71.3 x 8.6mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında. Altın, Gül Altın ve Uzay Gri renk varyantlarında mevcut olacak.

Size genel bakış açısı sunmak için General Mobile, Android One telefonlarını Azerbaycan, Arnavutluk, Afganistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Kıbrıs, Gürcistan, Gana, Yunanistan, Irak, Kenya, Lüksemburg ve Moldova, Hollanda, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Özbekistan dahil olmak üzere neredeyse 20 pazarında satışa sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, Google’ın Android One girişiminde hala bir miktar hayat kalmış olsa da, Türk üreticisi hala telefonlar üreten tek şirketten biri olabilir.
Tasarım
General Mobile GM 6
4 (3 oy)

Boyutları 144 x 71.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.13%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6737T
İşlemci 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
General Mobile GM 6 Fiyatı 1000 ₺
Editör Puanı 75.25
Çıkış Tarihi 12 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
General Mobile GM 6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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