|General Mobile GM 6 Özellikleri
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GM 6, çift LED flaşlı, 13 megapiksellik arka otomatik odaklamalı bir kamera ve ön tarafında selfie flaşlı 8 megapiksel kameraya sahip. Depolama alanına gelince, akıllı telefon microSD kart ile genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile gelir (128GB’a kadar).
General Mobile GM 6‘daki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE + 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/A-GPS ve bir Micro-USB bağlantı noktası bulunur. Amiral gemisinde bulunan sensörler arasında bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, manyetometre ve yakınlık sensörü bulunuyor. Ayrıca, Home düğmesinde bir parmak izi algılayıcısı da bulunuyor ve şirket, parmak izlerini 0,2 saniyede algılayabildiğini açıkladı.
General Mobile GM 6, 144 x 71.3 x 8.6mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında. Altın, Gül Altın ve Uzay Gri renk varyantlarında mevcut olacak.
Size genel bakış açısı sunmak için General Mobile, Android One telefonlarını Azerbaycan, Arnavutluk, Afganistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Kıbrıs, Gürcistan, Gana, Yunanistan, Irak, Kenya, Lüksemburg ve Moldova, Hollanda, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Özbekistan dahil olmak üzere neredeyse 20 pazarında satışa sunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, Google’ın Android One girişiminde hala bir miktar hayat kalmış olsa da, Türk üreticisi hala telefonlar üreten tek şirketten biri olabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.13%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6737T
|İşlemci
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|General Mobile GM 6 Fiyatı
|1000 ₺
|Editör Puanı
|75.25
|Çıkış Tarihi
|12 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|General Mobile GM 6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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