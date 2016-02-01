General Mobile GM 6 Özellikleri

GM 6, çift LED flaşlı, 13 megapiksellik arka otomatik odaklamalı bir kamera ve ön tarafında selfie flaşlı 8 megapiksel kameraya sahip. Depolama alanına gelince, akıllı telefon microSD kart ile genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile gelir (128GB’a kadar).

General Mobile GM 6‘daki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE + 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/A-GPS ve bir Micro-USB bağlantı noktası bulunur. Amiral gemisinde bulunan sensörler arasında bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, manyetometre ve yakınlık sensörü bulunuyor. Ayrıca, Home düğmesinde bir parmak izi algılayıcısı da bulunuyor ve şirket, parmak izlerini 0,2 saniyede algılayabildiğini açıkladı.

General Mobile GM 6, 144 x 71.3 x 8.6mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında. Altın, Gül Altın ve Uzay Gri renk varyantlarında mevcut olacak.

Size genel bakış açısı sunmak için General Mobile, Android One telefonlarını Azerbaycan, Arnavutluk, Afganistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Kıbrıs, Gürcistan, Gana, Yunanistan, Irak, Kenya, Lüksemburg ve Moldova, Hollanda, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Özbekistan dahil olmak üzere neredeyse 20 pazarında satışa sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, Google’ın Android One girişiminde hala bir miktar hayat kalmış olsa da, Türk üreticisi hala telefonlar üreten tek şirketten biri olabilir.