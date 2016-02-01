|General Mobile GM 8 Özellikleri
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General Mobile, GM 8 modelini satışa sundu. Sadece 999 TL ile satışa sunulan cihaz Android One işletim sistemi ile geliyor. Android One işletim sisteminin getirdiği pek çok yeniliği barındıran cihaz başta Google Fotoğraflar uygulamasını ve eş zamanlı olarak tüm çekilen fotoğrafların bulutta saklanmasına olanak sağlıyor.
GM 8 modaya uymuş ve 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası ile beğenileri kazanmak istiyor. Ek fotoğraf özellikleri arasında “portre modu” var. Yani arka planı bulanıklaştırarak çekilen resimler elde etmenizi sağlayacak.
Diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 5.7″ ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemci, Android 8.0 işletim sistemi yer alıyor.
General Mobile GM 8 Fiyatı
GM 8 Android One; 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olarak 2 farklı kapasitede kullanıcılara sunuyor. 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olan modeli 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızalı olan modeli ise 1099 TL’ye satın alabilecekler.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.075 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|General Mobile GM 8 Fiyatı
|999 ₺
|Editör Puanı
|73
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|General Mobile GM 8 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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