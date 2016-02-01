General Mobile GM 8 Özellikleri

General Mobile, GM 8 modelini satışa sundu. Sadece 999 TL ile satışa sunulan cihaz Android One işletim sistemi ile geliyor. Android One işletim sisteminin getirdiği pek çok yeniliği barındıran cihaz başta Google Fotoğraflar uygulamasını ve eş zamanlı olarak tüm çekilen fotoğrafların bulutta saklanmasına olanak sağlıyor.

GM 8 modaya uymuş ve 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası ile beğenileri kazanmak istiyor. Ek fotoğraf özellikleri arasında “portre modu” var. Yani arka planı bulanıklaştırarak çekilen resimler elde etmenizi sağlayacak.

Diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 5.7″ ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemci, Android 8.0 işletim sistemi yer alıyor.

General Mobile GM 8 Fiyatı

GM 8 Android One; 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olarak 2 farklı kapasitede kullanıcılara sunuyor. 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olan modeli 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızalı olan modeli ise 1099 TL’ye satın alabilecekler.