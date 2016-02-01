General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
890
3075 mAh
13 MP
5.7"
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8 Özellikleri

General Mobile, GM 8 modelini satışa sundu. Sadece 999 TL ile satışa sunulan cihaz Android One işletim sistemi ile geliyor. Android One işletim sisteminin getirdiği pek çok yeniliği barındıran cihaz başta Google Fotoğraflar uygulamasını ve eş zamanlı olarak tüm çekilen fotoğrafların bulutta saklanmasına olanak sağlıyor.

GM 8 modaya uymuş ve 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası ile beğenileri kazanmak istiyor. Ek fotoğraf özellikleri arasında “portre modu” var. Yani arka planı bulanıklaştırarak çekilen resimler elde etmenizi sağlayacak.

Diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 5.7″ ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemci, Android 8.0 işletim sistemi yer alıyor.

General Mobile GM 8 Fiyatı

GM 8 Android One; 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olarak 2 farklı kapasitede kullanıcılara sunuyor. 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olan modeli 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızalı olan modeli ise 1099 TL’ye satın alabilecekler.
Tasarım
General Mobile GM 8
3 (3 oy)

Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 152 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79%
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.075 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 300 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
General Mobile GM 8 Fiyatı 999 ₺
Editör Puanı 73
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
General Mobile GM 8 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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