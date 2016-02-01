Gionee A1 Plus Özellikleri

Gionee A1 Plus akıllı telefonu nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor.. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee A1 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera içeriyor.

Gionee A1 Plus, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 4550mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 166.40 x 83.30 x 9.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 226.00 gram ağırlığındadır.

Gionee A1 Plus, Nano-SIM ve çift sim kart destekleyen bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.