Gionee A1 Plus

Gionee A1 Plus
210
4550 mAh
13 MP
6.0"
Gionee A1 Plus
Gionee A1 Plus
Gionee A1 Plus Özellikleri

Gionee A1 Plus akıllı telefonu nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor.. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee A1 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ön kamera içeriyor.

Gionee A1 Plus, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 4550mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 166.40 x 83.30 x 9.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve 226.00 gram ağırlığındadır.

Gionee A1 Plus, Nano-SIM ve çift sim kart destekleyen bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Gionee A1 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 166.4 x 83.3 x 9.1 mm
Ağırlığı 226 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.6%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Mocha Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/2.8" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757T Helio P25
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.550 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Gionee A1 Plus Fiyatı 2000 ₺
Editör Puanı 85.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee A1 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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