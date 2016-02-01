|Gionee A1 Özellikleri
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Gionee A1 akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
4GB RAM ile birlikte gelen akıllı telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulundurmaktadır. Kameralarla ilgili olarak, Gionee A1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Gionee A1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4010mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 76.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 182 gram ağırlığındadır.
Gionee A1, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154.5 x 76.5 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|182 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, gri, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1/3" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.010 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee A1 Fiyatı
|1550 ₺
|Editör Puanı
|73.75
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee A1 Diğer Teknik Özellikleri
| Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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