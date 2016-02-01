Gionee A1 Özellikleri

Gionee A1 akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte gelen akıllı telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulundurmaktadır. Kameralarla ilgili olarak, Gionee A1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Gionee A1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4010mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 76.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 182 gram ağırlığındadır.

Gionee A1, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.