Gionee A1

Gionee A1
166
4010 mAh
13 MP
5.5"
Gionee A1
Gionee A1
Gionee A1
Gionee A1
Gionee A1
Gionee A1 Özellikleri

Gionee A1 akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

4GB RAM ile birlikte gelen akıllı telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini bulundurmaktadır. Kameralarla ilgili olarak, Gionee A1, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Gionee A1, Android 7.0’ı çalıştırıyor ve 4010mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.50 x 76.50 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 182 gram ağırlığındadır.

Gionee A1, Micro-SIM ve Micro-SIM’i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Gionee A1
4 (2 oy)

Boyutları 154.5 x 76.5 x 8.5 mm
Ağırlığı 182 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, gri, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.010 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee A1 Fiyatı 1550 ₺
Editör Puanı 73.75
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee A1 Diğer Teknik Özellikleri Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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