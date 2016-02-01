Gionee F103 Pro Özellikleri

Gionee şirketinin orta segment için ürettiği Gionee F103 Pro, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 5 inçlik bir boyuta sahip olan Gionee F103 Pro, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla geliyor.

Altın, beyaz ve gri renk seçenekleriyle birlikte, 4 çekirdek ve 1.3 GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip. 3 GB boyutundaki RAM seçeneği ve 16 GB boyutundaki dahili depolama alanıyla giriş seviyesi ve orta seviye arasında bir yol izlemesi dikkat çekici.

Aynı zamanda; 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fotoğraf çekimlerine uygun hale getirilmiştir. 2400 mAh gücündeki bataryasıyla da, özelliklerine göre; uzun süreli kullanım sağlamaktadır.