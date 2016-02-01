|Gionee F103 Pro Özellikleri
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Gionee şirketinin orta segment için ürettiği Gionee F103 Pro, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 5 inçlik bir boyuta sahip olan Gionee F103 Pro, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla geliyor.
Altın, beyaz ve gri renk seçenekleriyle birlikte, 4 çekirdek ve 1.3 GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip. 3 GB boyutundaki RAM seçeneği ve 16 GB boyutundaki dahili depolama alanıyla giriş seviyesi ve orta seviye arasında bir yol izlemesi dikkat çekici.
Aynı zamanda; 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fotoğraf çekimlerine uygun hale getirilmiştir. 2400 mAh gücündeki bataryasıyla da, özelliklerine göre; uzun süreli kullanım sağlamaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|145.3 x 70.5 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.3%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Beyaz, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|387 Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Sar Değeri
|0.54 W/kg (kafa) - 0.75 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|65.25
|Çıkış Tarihi
|29 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|Gionee F103 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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