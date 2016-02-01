Gionee F103 Pro

Gionee F103 Pro
112
2400 mAh
13 MP
5.0"
Gionee F103 Pro
Gionee F103 Pro
Gionee F103 Pro Özellikleri

Gionee şirketinin orta segment için ürettiği Gionee F103 Pro, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 5 inçlik bir boyuta sahip olan Gionee F103 Pro, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip ekranıyla geliyor.

Altın, beyaz ve gri renk seçenekleriyle birlikte, 4 çekirdek ve 1.3 GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip. 3 GB boyutundaki RAM seçeneği ve 16 GB boyutundaki dahili depolama alanıyla giriş seviyesi ve orta seviye arasında bir yol izlemesi dikkat çekici.

Aynı zamanda; 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasıyla ve 5 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fotoğraf çekimlerine uygun hale getirilmiştir. 2400 mAh gücündeki bataryasıyla da, özelliklerine göre; uzun süreli kullanım sağlamaktadır.
Tasarım
Gionee F103 Pro
3.5 (2 oy)

Boyutları 145.3 x 70.5 x 8.5 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Beyaz, Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 387 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat
Sar Değeri 0.54 W/kg (kafa) - 0.75 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.25
Çıkış Tarihi 29 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
Gionee F103 Pro Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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