Gionee F5

Gionee F5
164
4000 mAh
13 MP
5.3"
Gionee F5
Gionee F5
Gionee F5 Özellikleri

Gionee F5 Tam Teknik Özellikler, İncelemeler, Özellikleri ve Fiyat, Gionie F5 ile ilgili Bilmeniz gereken her şey.

Gionee F5’in TENAA tarafından onaylanmasından sonra, teknik özellikleri nihayet belli oldu. Bunların arasında 5.3 Inch IPS ekran 4GB Ram ve dahili depolama 64GB olarak tespit edildi. Ayrıca External SDCard ile 128GB veya daha fazla genişletilebilir hafızası da bulunuyor.

Ayrıca, Gionee’den yeni cihaz Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak kutudan çıkıyor. Android 7.0 Nougat’a yükseltilemez, Teknik özelliklerinin diğer bir kısmı arasında ise 1.5GB’lık 8 Çekirdekli İşlemci ve 4000mAh’lık batarya.
Tasarım
Gionee F5
3.5 (2 oy)

Boyutları 150 x 74.5 x 7.7 mm
Ağırlığı 162 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.3%
Ekran Hacmi 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Rose altın, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee F5 Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 22 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee F5 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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