|Gionee F5 Özellikleri
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Gionee F5 Tam Teknik Özellikler, İncelemeler, Özellikleri ve Fiyat, Gionie F5 ile ilgili Bilmeniz gereken her şey.
Gionee F5’in TENAA tarafından onaylanmasından sonra, teknik özellikleri nihayet belli oldu. Bunların arasında 5.3 Inch IPS ekran 4GB Ram ve dahili depolama 64GB olarak tespit edildi. Ayrıca External SDCard ile 128GB veya daha fazla genişletilebilir hafızası da bulunuyor.
Ayrıca, Gionee’den yeni cihaz Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak kutudan çıkıyor. Android 7.0 Nougat’a yükseltilemez, Teknik özelliklerinin diğer bir kısmı arasında ise 1.5GB’lık 8 Çekirdekli İşlemci ve 4000mAh’lık batarya.
| Tasarım
|Boyutları
|150 x 74.5 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.3%
|Ekran Hacmi
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Rose altın, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee F5 Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|22 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee F5 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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