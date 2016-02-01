Gionee F5 Özellikleri

Gionee F5 Tam Teknik Özellikler, İncelemeler, Özellikleri ve Fiyat, Gionie F5 ile ilgili Bilmeniz gereken her şey.

Gionee F5’in TENAA tarafından onaylanmasından sonra, teknik özellikleri nihayet belli oldu. Bunların arasında 5.3 Inch IPS ekran 4GB Ram ve dahili depolama 64GB olarak tespit edildi. Ayrıca External SDCard ile 128GB veya daha fazla genişletilebilir hafızası da bulunuyor.

Ayrıca, Gionee’den yeni cihaz Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak kutudan çıkıyor. Android 7.0 Nougat’a yükseltilemez, Teknik özelliklerinin diğer bir kısmı arasında ise 1.5GB’lık 8 Çekirdekli İşlemci ve 4000mAh’lık batarya.