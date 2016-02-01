|Gionee M2017 Özellikleri
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Gionee şirketi, dev bataryası ve olağanüstü tasarımıyla ön plana çıkan yeni M2017 modeliyle, akıllı telefon piyasasının gidişatını değiştirmeyi planlıyor. 5.7 inç büyüklüğünde, 1440x2560p çözünürlüğe sahip olan ve AMOLED ekran özelliğiyle gelen ekranıyla birlikte, 6 GB boyutunda dev bir RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.
12 MP ve 1.3 MP çözünürlüğe sahip iki adet arka kamera ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla dikkat çeken cihazda, parmak izi okuyucusu da yer alıyor. 8 çekirdek, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 653 işlemcisinin yer aldığı Gionee M2017 cihazında, mükemmel güçte bir batarya yer alıyor.
Tasarım konusunda oldukça güzel ve gösterişli yapıya sahip olan cihazda, tam 7000 mAh gücünde bir bataryaya yer verilmesi, çıtayı oldukça yukarı çektiği anlamına gelmektedir.
| Tasarım
|Boyutları
|155.2 x 77.6 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|238 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.4%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 653
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|7.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|915 Saat
|Konuşma Süresi
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Gionee M2017 Fiyatı
|1150 €
|Editör Puanı
|88
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee M2017 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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