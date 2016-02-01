Gionee M2017 Özellikleri

Gionee şirketi, dev bataryası ve olağanüstü tasarımıyla ön plana çıkan yeni M2017 modeliyle, akıllı telefon piyasasının gidişatını değiştirmeyi planlıyor. 5.7 inç büyüklüğünde, 1440x2560p çözünürlüğe sahip olan ve AMOLED ekran özelliğiyle gelen ekranıyla birlikte, 6 GB boyutunda dev bir RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

12 MP ve 1.3 MP çözünürlüğe sahip iki adet arka kamera ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla dikkat çeken cihazda, parmak izi okuyucusu da yer alıyor. 8 çekirdek, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 653 işlemcisinin yer aldığı Gionee M2017 cihazında, mükemmel güçte bir batarya yer alıyor.

Tasarım konusunda oldukça güzel ve gösterişli yapıya sahip olan cihazda, tam 7000 mAh gücünde bir bataryaya yer verilmesi, çıtayı oldukça yukarı çektiği anlamına gelmektedir.