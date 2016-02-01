Gionee M2017

Gionee M2017
400
7000 mAh
13 MP
5.7"
Gionee M2017
Gionee M2017
Gionee M2017
Gionee M2017
Gionee M2017 Özellikleri

Gionee şirketi, dev bataryası ve olağanüstü tasarımıyla ön plana çıkan yeni M2017 modeliyle, akıllı telefon piyasasının gidişatını değiştirmeyi planlıyor. 5.7 inç büyüklüğünde, 1440x2560p çözünürlüğe sahip olan ve AMOLED ekran özelliğiyle gelen ekranıyla birlikte, 6 GB boyutunda dev bir RAM özelliği ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

12 MP ve 1.3 MP çözünürlüğe sahip iki adet arka kamera ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla dikkat çeken cihazda, parmak izi okuyucusu da yer alıyor. 8 çekirdek, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 653 işlemcisinin yer aldığı Gionee M2017 cihazında, mükemmel güçte bir batarya yer alıyor.

Tasarım konusunda oldukça güzel ve gösterişli yapıya sahip olan cihazda, tam 7000 mAh gücünde bir bataryaya yer verilmesi, çıtayı oldukça yukarı çektiği anlamına gelmektedir.
Tasarım
Gionee M2017
4 (1 oy)

Boyutları 155.2 x 77.6 x 7.4 mm
Ağırlığı 238 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.4%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 7.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 915 Saat
Konuşma Süresi 25 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Gionee M2017 Fiyatı 1150 €
Editör Puanı 88
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee M2017 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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