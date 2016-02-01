|Gionee M6 Plus Özellikleri
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Gionee’nin kısmen phablet klasmanında değerlendirilecek olan dev ekranlı M6 Plus modeli, oldukça güçlü özelliklere sahip. 6 inç boyutunda Full HD ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı bulunmaktadır.
8 çekirdekli işlemcisinin 4’ü 2 GHz hızında, diğer 4’ü ise; 1 GHz hızında çalışmakta olan Cortex-A53 olarak karşımıza çıkıyor. 4 GB boyutunda sabit RAM seçeneğinin bulunduğu Gionee M6 Plus’ta, 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanlarını seçebilirsiniz. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla kullanışlı bir yapıya sahip olan M6 Plus, batarya gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Parmak izi okuyucusu ve microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğinin yanı sıra; tam 6020 mAh gücünde de bir bataryaya sahip. Bu da, neredeyse 2 günlük bir kullanım imkanı tanımaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|160.5 x 80.6 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|215 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.7%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|6.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.5
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee M6 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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