Gionee M6 Plus

Gionee M6 Plus
129
6020 mAh
16 MP
6.0"
Gionee M6 Plus
Gionee M6 Plus
Gionee M6 Plus Özellikleri

Gionee’nin kısmen phablet klasmanında değerlendirilecek olan dev ekranlı M6 Plus modeli, oldukça güçlü özelliklere sahip. 6 inç boyutunda Full HD ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı bulunmaktadır.

8 çekirdekli işlemcisinin 4’ü 2 GHz hızında, diğer 4’ü ise; 1 GHz hızında çalışmakta olan Cortex-A53 olarak karşımıza çıkıyor. 4 GB boyutunda sabit RAM seçeneğinin bulunduğu Gionee M6 Plus’ta, 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanlarını seçebilirsiniz. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla kullanışlı bir yapıya sahip olan M6 Plus, batarya gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Parmak izi okuyucusu ve microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğinin yanı sıra; tam 6020 mAh gücünde de bir bataryaya sahip. Bu da, neredeyse 2 günlük bir kullanım imkanı tanımaktadır.
Tasarım
Gionee M6 Plus
4 (2 oy)

Boyutları 160.5 x 80.6 x 8.2 mm
Ağırlığı 215 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.7%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 6.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee M6 Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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