Gionee M6 Plus Özellikleri

Gionee’nin kısmen phablet klasmanında değerlendirilecek olan dev ekranlı M6 Plus modeli, oldukça güçlü özelliklere sahip. 6 inç boyutunda Full HD ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı bulunmaktadır.

8 çekirdekli işlemcisinin 4’ü 2 GHz hızında, diğer 4’ü ise; 1 GHz hızında çalışmakta olan Cortex-A53 olarak karşımıza çıkıyor. 4 GB boyutunda sabit RAM seçeneğinin bulunduğu Gionee M6 Plus’ta, 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanlarını seçebilirsiniz. 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla kullanışlı bir yapıya sahip olan M6 Plus, batarya gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Parmak izi okuyucusu ve microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğinin yanı sıra; tam 6020 mAh gücünde de bir bataryaya sahip. Bu da, neredeyse 2 günlük bir kullanım imkanı tanımaktadır.