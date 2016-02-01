|Gionee M6 Özellikleri
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Gionee şirketinin üst düzey akıllı telefonlarından olan Gionee M6, güçlü özellikleriyle ön plana çıkıyor. 8 çekirdekli ve 4 adeti 1.8 GHz hızında, 4 adeti de; 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan M6, grafik işlemcisi olarak Mali-T860MP2 kullanıyor.
5.5 inç boyutunda, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı, oldukça kullanışlı bir hal almaktadır. 4 GB boyutunda RAM kapasitesi, 64 GB ve 128 GB olarak seçilebilecek dahili depolama alanıyla yüksek özellikleri barındıran Gionee M6, 13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, fotoğraf kalitesini arttırmaktadır.
Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan M6, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da eşsiz bir görüntü sergilemektedir.
| Tasarım
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.5
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee M6 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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