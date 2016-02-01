Gionee M6 Özellikleri

Gionee şirketinin üst düzey akıllı telefonlarından olan Gionee M6, güçlü özellikleriyle ön plana çıkıyor. 8 çekirdekli ve 4 adeti 1.8 GHz hızında, 4 adeti de; 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan M6, grafik işlemcisi olarak Mali-T860MP2 kullanıyor.

5.5 inç boyutunda, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı, oldukça kullanışlı bir hal almaktadır. 4 GB boyutunda RAM kapasitesi, 64 GB ve 128 GB olarak seçilebilecek dahili depolama alanıyla yüksek özellikleri barındıran Gionee M6, 13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, fotoğraf kalitesini arttırmaktadır.

Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan M6, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da eşsiz bir görüntü sergilemektedir.