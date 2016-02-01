Gionee M6

Gionee M6
80
5000 mAh
13 MP
5.5"
Gionee M6
Gionee M6
Gionee M6 Özellikleri

Gionee şirketinin üst düzey akıllı telefonlarından olan Gionee M6, güçlü özellikleriyle ön plana çıkıyor. 8 çekirdekli ve 4 adeti 1.8 GHz hızında, 4 adeti de; 1.0 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisine sahip olan M6, grafik işlemcisi olarak Mali-T860MP2 kullanıyor.

5.5 inç boyutunda, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan ekranı, oldukça kullanışlı bir hal almaktadır. 4 GB boyutunda RAM kapasitesi, 64 GB ve 128 GB olarak seçilebilecek dahili depolama alanıyla yüksek özellikleri barındıran Gionee M6, 13 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da, fotoğraf kalitesini arttırmaktadır.

Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusuna da sahip olan M6, 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da eşsiz bir görüntü sergilemektedir.
Tasarım
Gionee M6
3.5 (2 oy)

Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Şampanya, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee M6 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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