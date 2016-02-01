|Gionee M6s Plus Özellikleri
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Gionee M6S Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1980 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Gionee M6S Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M6S Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Gionee M6S Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 6020mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 163.30 x 80.90 x 8.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 215 gram.
Gionee M6S Plus, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|163.3 x 80.9 x 8.25 mm
|Ağırlığı
|215 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|99.2%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Pro Snapdragon 653
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|6.020 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|843 Saat
|Konuşma Süresi
|51 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee M6s Plus Fiyatı
|2500 ₺
|Editör Puanı
|79.75
|Çıkış Tarihi
|23 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee M6s Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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