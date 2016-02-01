Gionee M6s Plus

Gionee M6s Plus
207
6020 mAh
12 MP
6.0"
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus
Gionee M6s Plus Özellikleri

Gionee M6S Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1980 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M6S Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M6S Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Gionee M6S Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 6020mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 163.30 x 80.90 x 8.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 215 gram.

Gionee M6S Plus, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Gionee M6s Plus
4 (1 oy)

Boyutları 163.3 x 80.9 x 8.25 mm
Ağırlığı 215 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 99.2%
Ekran Hacmi 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gold
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Pro Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 6.020 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 843 Saat
Konuşma Süresi 51 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee M6s Plus Fiyatı 2500 ₺
Editör Puanı 79.75
Çıkış Tarihi 23 Mayıs 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee M6s Plus Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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