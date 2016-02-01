Gionee M6s Plus Özellikleri

Gionee M6S Plus akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1980 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M6S Plus, 1.95GHz 8 çekirdeği olan Qualcomm Snapdragon 653 işlemci ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini paketlemektedir. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M6S Plus arkadaki 12 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Gionee M6S Plus, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 6020mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri 163.30 x 80.90 x 8.25 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 215 gram.

Gionee M6S Plus, Nano-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM (GSM ve GSM) akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.