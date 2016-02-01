|Gionee M7 Power Özellikleri
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Gionee M7 Power akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Gionee M7 Power 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M7 Power arka tarafında 13 megapiksel tek ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Gionee M7 Power, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.30 x 75.60 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 187 gram ağırlığındadır.
Gionee M7 Power, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|156.3 x 75.6 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|187 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.6%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|268 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Koyu mavi, siyah, altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee M7 Power Fiyatı
|260 €
|Editör Puanı
|75.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Gionee M7 Power Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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