Gionee M7 Power Özellikleri

Gionee M7 Power akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M7 Power 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M7 Power arka tarafında 13 megapiksel tek ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Gionee M7 Power, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.30 x 75.60 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 187 gram ağırlığındadır.

Gionee M7 Power, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.