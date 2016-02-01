Gionee M7 Power

Gionee M7 Power
73
5000 mAh
13 MP
6"
Gionee M7 Power
Gionee M7 Power
Gionee M7 Power Özellikleri

Gionee M7 Power akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M7 Power 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee M7 Power arka tarafında 13 megapiksel tek ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Gionee M7 Power, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 156.30 x 75.60 x 8.60 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 187 gram ağırlığındadır.

Gionee M7 Power, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, FM, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, Parmak izi sensörü, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Gionee M7 Power
4 (1 oy)

Boyutları 156.3 x 75.6 x 8.6 mm
Ağırlığı 187 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 268 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Koyu mavi, siyah, altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee M7 Power Fiyatı 260 €
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Gionee M7 Power Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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