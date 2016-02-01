Gionee M7 Özellikleri

Gionee M7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M7, 2.3GHz 8 çekirdeği MediaTek Helio P30 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Gionee M7 arka tarafında 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Gionee M7, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.00 x 76.00 x 7.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.

Gionee M7, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi taracıyı ve Jiroskop bulunmaktadır.