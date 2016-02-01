|Gionee M7 Özellikleri
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Gionee M7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Gionee M7, 2.3GHz 8 çekirdeği MediaTek Helio P30 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Gionee M7 arka tarafında 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.
Gionee M7, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.00 x 76.00 x 7.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.
Gionee M7, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi taracıyı ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|157 x 76 x 7.2 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.01"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.1%
|Ekran Hacmi
|93.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Safir Mavi, Yıldız Mavisi, Akçaağaç Kırmızı, Şampanya Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek Helio P30
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee M7 Fiyatı
|360 €
|Editör Puanı
|78.25
|Çıkış Tarihi
|26 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee M7 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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