Gionee M7

Gionee M7
156
4000 mAh
16 MP
6.01"
Gionee M7
Gionee M7
Gionee M7 Özellikleri

Gionee M7 akıllı telefonu Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.01 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee M7, 2.3GHz 8 çekirdeği MediaTek Helio P30 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar ile ilgili olarak, Gionee M7 arka tarafında 16 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Gionee M7, Android 7.1.1‘i çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 157.00 x 76.00 x 7.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 180 gram ağırlığındadır.

Gionee M7, Micro-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi taracıyı ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Gionee M7
4 (1 oy)

Boyutları 157 x 76 x 7.2 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 6.01"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.1%
Ekran Hacmi 93.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Safir Mavi, Yıldız Mavisi, Akçaağaç Kırmızı, Şampanya Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P30
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee M7 Fiyatı 360 €
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 26 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee M7 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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