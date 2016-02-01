Gionee P5 Mini Özellikleri

Daha küçük bir ekran ve düşük özellikleriyle piyasaya çıkan Gionee P5 Mini, büyük ekran sevmeyenler için güzel bir seçim olabilir. 4.5 inçlik ekranında 480x854p çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisine yer verilen P5 Mini’de, her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.

1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızasını, microSD yardımıyla yükseltmeniz mümkün. 32 GB’a kadar yükseltebileceğiniz hafızasını, rahatlıkla kullanabilirsiniz. 5 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla normal çekimlerde, 2 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize yer verebilirsiniz.

Düşük özellikleri olmasına rağmen, giriş seviyesi için ideal bir cihaz olan P5 Mini, 1800 mAh gücündeki pili ve uygun fiyatıyla, dikkat çekici bir akıllı telefon olmayı başarıyor.