|Gionee P5 Mini Özellikleri
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Daha küçük bir ekran ve düşük özellikleriyle piyasaya çıkan Gionee P5 Mini, büyük ekran sevmeyenler için güzel bir seçim olabilir. 4.5 inçlik ekranında 480x854p çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisine yer verilen P5 Mini’de, her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.
1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızasını, microSD yardımıyla yükseltmeniz mümkün. 32 GB’a kadar yükseltebileceğiniz hafızasını, rahatlıkla kullanabilirsiniz. 5 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla normal çekimlerde, 2 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize yer verebilirsiniz.
Düşük özellikleri olmasına rağmen, giriş seviyesi için ideal bir cihaz olan P5 Mini, 1800 mAh gücündeki pili ve uygun fiyatıyla, dikkat çekici bir akıllı telefon olmayı başarıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|132 x 66 x 9.1 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 854 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.1%
|Ekran Hacmi
|55.8 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|218 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6580M
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|1.800 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|V4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee P5 Mini Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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