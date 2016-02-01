Gionee P5 Mini

Gionee P5 Mini
62
1800 mAh
5 MP
4.5"
Gionee P5 Mini
Gionee P5 Mini
Gionee P5 Mini Özellikleri

Daha küçük bir ekran ve düşük özellikleriyle piyasaya çıkan Gionee P5 Mini, büyük ekran sevmeyenler için güzel bir seçim olabilir. 4.5 inçlik ekranında 480x854p çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisine yer verilen P5 Mini’de, her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 işlemcisi yer alıyor.

1 GB boyutunda RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızasını, microSD yardımıyla yükseltmeniz mümkün. 32 GB’a kadar yükseltebileceğiniz hafızasını, rahatlıkla kullanabilirsiniz. 5 MP çözünürlükteki arka kamerasıyla normal çekimlerde, 2 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasıyla da, öz çekimlerinize yer verebilirsiniz.

Düşük özellikleri olmasına rağmen, giriş seviyesi için ideal bir cihaz olan P5 Mini, 1800 mAh gücündeki pili ve uygun fiyatıyla, dikkat çekici bir akıllı telefon olmayı başarıyor.
Tasarım
Gionee P5 Mini
3.5 (2 oy)

Boyutları 132 x 66 x 9.1 mm
Ağırlığı 153 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.1%
Ekran Hacmi 55.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 218 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6580M
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 1.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0, A2DP
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee P5 Mini Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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