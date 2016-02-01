Gionee P7 Max

Gionee P7 Max
120
3100 mAh
13 MP
5.5"
Gionee P7 Max
Gionee P7 Max Özellikleri

Çinli Gionee şirketi, orta seviye kullanıcılar için ürettiği P7 Max modeliyle, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. Şık tasarımı ve yüksek özellikleriyle birlikte, kullanışlı Gionee P7 Max, tercih edilebilir.

5.5 inç büyüklüğünde ekranında yer alan 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sayesinde oldukça kullanışlı olan cihaz, gücünü de her biri 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Grafik işlemcisi olarak ise; PowerVR G6200 kullanılmaktadır.

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesiyle dikkat çeken P7 Max, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip. Hem güçlü özellikleri, hem de üstün fotoğraf çekim özelliği sayesinde, keyifli bir yapı sunuyor. Aynı zamanda, 3100 mAh gücünde bataryaya sahip olması da, oldukça etkileyici diyebiliriz. Fiyat konusunda da oldukça uygun olması, tercih sebepleri arasındadır.
Tasarım
Gionee P7 Max
3 (2 oy)

Boyutları 154 x 76.8 x 8.8 mm
Ağırlığı 183 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.5%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6595
İşlemci 2.2 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 29 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee P7 Max Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here