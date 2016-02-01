|Gionee P7 Max Özellikleri
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Çinli Gionee şirketi, orta seviye kullanıcılar için ürettiği P7 Max modeliyle, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. Şık tasarımı ve yüksek özellikleriyle birlikte, kullanışlı Gionee P7 Max, tercih edilebilir.
5.5 inç büyüklüğünde ekranında yer alan 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sayesinde oldukça kullanışlı olan cihaz, gücünü de her biri 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Grafik işlemcisi olarak ise; PowerVR G6200 kullanılmaktadır.
3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesiyle dikkat çeken P7 Max, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip. Hem güçlü özellikleri, hem de üstün fotoğraf çekim özelliği sayesinde, keyifli bir yapı sunuyor. Aynı zamanda, 3100 mAh gücünde bataryaya sahip olması da, oldukça etkileyici diyebiliriz. Fiyat konusunda da oldukça uygun olması, tercih sebepleri arasındadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154 x 76.8 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|183 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6595
|İşlemci
|2.2 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|Çıkış Tarihi
|29 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee P7 Max Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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