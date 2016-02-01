Gionee P7 Max Özellikleri

Çinli Gionee şirketi, orta seviye kullanıcılar için ürettiği P7 Max modeliyle, oldukça kaliteli bir görüntü sergiliyor. Şık tasarımı ve yüksek özellikleriyle birlikte, kullanışlı Gionee P7 Max, tercih edilebilir.

5.5 inç büyüklüğünde ekranında yer alan 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD teknolojisi sayesinde oldukça kullanışlı olan cihaz, gücünü de her biri 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Grafik işlemcisi olarak ise; PowerVR G6200 kullanılmaktadır.

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesiyle dikkat çeken P7 Max, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip. Hem güçlü özellikleri, hem de üstün fotoğraf çekim özelliği sayesinde, keyifli bir yapı sunuyor. Aynı zamanda, 3100 mAh gücünde bataryaya sahip olması da, oldukça etkileyici diyebiliriz. Fiyat konusunda da oldukça uygun olması, tercih sebepleri arasındadır.