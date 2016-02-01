Gionee P7 Özellikleri

Tasarım konusunda ince detaylara sahip olan Gionee’nin yeni akıllı telefonu P7, kaliteli bir yapıya sahip. 5 inç büyüklüğünde ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan ekranında, 720x1280p çözünürlük imkanına yer verilmiş.

Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye sahip olan P7, 2 GB boyutunda RAM ve 16 GB büyüklüğünde bir hafızaya sahip. Hafızanın yetersiz kalabileceği durumlarda, microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

8 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükte de ön kameraya sahip olan cihazda, çift SIM kart kullanabilme özelliği de bulunmaktadır. 2300 mAh gücünde yer verilmiş olan bataryasıyla uzun süreli kullanım için fırsat sunan Gionee P7, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine topluyor.