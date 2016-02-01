|Gionee P7 Özellikleri
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Tasarım konusunda ince detaylara sahip olan Gionee’nin yeni akıllı telefonu P7, kaliteli bir yapıya sahip. 5 inç büyüklüğünde ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan ekranında, 720x1280p çözünürlük imkanına yer verilmiş.
Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye sahip olan P7, 2 GB boyutunda RAM ve 16 GB büyüklüğünde bir hafızaya sahip. Hafızanın yetersiz kalabileceği durumlarda, microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini değerlendirebilirsiniz.
8 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükte de ön kameraya sahip olan cihazda, çift SIM kart kullanabilme özelliği de bulunmaktadır. 2300 mAh gücünde yer verilmiş olan bataryasıyla uzun süreli kullanım için fırsat sunan Gionee P7, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine topluyor.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2x76.4x7.4 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Latte Gold, Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.75
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee P7 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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