Gionee P7

Gionee P7
171
2300 mAh
8 MP
5.0"
Gionee P7
Gionee P7 Özellikleri

Tasarım konusunda ince detaylara sahip olan Gionee’nin yeni akıllı telefonu P7, kaliteli bir yapıya sahip. 5 inç büyüklüğünde ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olan ekranında, 720x1280p çözünürlük imkanına yer verilmiş.

Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciye sahip olan P7, 2 GB boyutunda RAM ve 16 GB büyüklüğünde bir hafızaya sahip. Hafızanın yetersiz kalabileceği durumlarda, microSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

8 MP çözünürlükte arka ve 5 MP çözünürlükte de ön kameraya sahip olan cihazda, çift SIM kart kullanabilme özelliği de bulunmaktadır. 2300 mAh gücünde yer verilmiş olan bataryasıyla uzun süreli kullanım için fırsat sunan Gionee P7, uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine topluyor.
Tasarım
Gionee P7
3.5 (2 oy)

Boyutları 154.2x76.4x7.4 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Latte Gold, Gri
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee P7 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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