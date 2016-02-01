|Gionee P8 Max Özellikleri
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Gionee P8 Max akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Gionee P8 Max, 1.5 GHz 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun hafıza kart desteği bulunmuyor. Dahili hafızası 32GB olarak tercih edilmiş. Kamera bakımından Gionee P8 Max’de arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie için 5 megapiksel ön kamera kullanılmış.
Gionee P8 Max, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3150mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.4 x 76.6 x 9.2 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.
Gionee P8 Max, çift SIM kartlı bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, İvmeölçer, Pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|154.4 x 76.6 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gri, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.150 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|68
|Çıkış Tarihi
|23 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee P8 Max Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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