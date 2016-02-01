Gionee P8 Max

Gionee P8 Max
130
3150 mAh
13 MP
5.5"
Gionee P8 Max
Gionee P8 Max Özellikleri

Gionee P8 Max akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee P8 Max, 1.5 GHz 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun hafıza kart desteği bulunmuyor. Dahili hafızası 32GB olarak tercih edilmiş. Kamera bakımından Gionee P8 Max’de arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie için 5 megapiksel ön kamera kullanılmış.

Gionee P8 Max, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3150mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.4 x 76.6 x 9.2 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Gionee P8 Max, çift SIM kartlı bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, İvmeölçer, Pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Gionee P8 Max
4 (2 oy)

Boyutları 154.4 x 76.6 x 9.2 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.5%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gri, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.150 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 68
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee P8 Max Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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