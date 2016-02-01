Gionee P8 Max Özellikleri

Gionee P8 Max akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürülecek. Telefon, 720 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee P8 Max, 1.5 GHz 4 çekirdekli Mediatek MT6737T işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun hafıza kart desteği bulunmuyor. Dahili hafızası 32GB olarak tercih edilmiş. Kamera bakımından Gionee P8 Max’de arkada 13 megapiksel ana kamera ve selfie için 5 megapiksel ön kamera kullanılmış.

Gionee P8 Max, Android 6.0’ı çalıştırıyor ve 3150mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.4 x 76.6 x 9.2 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

Gionee P8 Max, çift SIM kartlı bir telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensör, İvmeölçer, Pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.