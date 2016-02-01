|Gionee S6 Pro Özellikleri
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Çinli Gionee firmasının, üstün özelliklere sahip olan modeli S6 Pro, fiyat/performans konusunda tatmin edici bir yapıya sahip. Alüminyum ve magnezyum karışımından meydana gelen metal bir kasaya sahip olması, kaliteyi direkt olarak sunuyor.
5.5 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlük ve 2.5D kavisli ekran teknolojisine sahip olan bir ekran bulunmaktadır. 1.8 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan cihazdaki grafik yükünü, Mali-T860MP2 üstleniyor.
4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yanı sıra; 128 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor. 4G ve LTE uyumlu olarak üretilen S6 Pro’da, 3130 mAh gücünde de bir batarya yer almaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|153 x 75.3 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.130 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|558 Saat
|Konuşma Süresi
|38 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Gionee S6 Pro Fiyatı
|390 €
|Editör Puanı
|82.75
|Çıkış Tarihi
|23 Haziran 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Gionee S6 Pro Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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