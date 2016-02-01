Gionee S6 Pro Özellikleri

Çinli Gionee firmasının, üstün özelliklere sahip olan modeli S6 Pro, fiyat/performans konusunda tatmin edici bir yapıya sahip. Alüminyum ve magnezyum karışımından meydana gelen metal bir kasaya sahip olması, kaliteyi direkt olarak sunuyor.

5.5 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlük ve 2.5D kavisli ekran teknolojisine sahip olan bir ekran bulunmaktadır. 1.8 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan cihazdaki grafik yükünü, Mali-T860MP2 üstleniyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yanı sıra; 128 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor. 4G ve LTE uyumlu olarak üretilen S6 Pro’da, 3130 mAh gücünde de bir batarya yer almaktadır.