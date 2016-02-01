Gionee S6 Pro

Gionee S6 Pro
118
3130 mAh
13 MP
5.5"
Gionee S6 Pro
Gionee S6 Pro Özellikleri

Çinli Gionee firmasının, üstün özelliklere sahip olan modeli S6 Pro, fiyat/performans konusunda tatmin edici bir yapıya sahip. Alüminyum ve magnezyum karışımından meydana gelen metal bir kasaya sahip olması, kaliteyi direkt olarak sunuyor.

5.5 inç büyüklüğünde, 1080p çözünürlük ve 2.5D kavisli ekran teknolojisine sahip olan bir ekran bulunmaktadır. 1.8 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdek Helio P10 işlemcisinden gücünü alan cihazdaki grafik yükünü, Mali-T860MP2 üstleniyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yanı sıra; 128 GB’a kadar yükseltilebilir harici hafıza kapasitesine sahip olan cihaz, 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla dikkat çekiyor. 4G ve LTE uyumlu olarak üretilen S6 Pro’da, 3130 mAh gücünde de bir batarya yer almaktadır.
Tasarım
Gionee S6 Pro
4 (2 oy)

Boyutları 153 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.130 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 558 Saat
Konuşma Süresi 38 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Gionee S6 Pro Fiyatı 390 €
Editör Puanı 82.75
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee S6 Pro Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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