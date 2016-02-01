Gionee S6s Özellikleri

Hem tasarım konusunda oldukça tatmin edici, hem de fiyat konusunda uygunluğuyla ön plana çıkan Gionee S6s, üstün özellikleriyle de kaliteli bir görüntü sergiliyor. 5.5 inç büyüklük, 1080x1920p Full HD çözünürlükle birlikte, IPS LCD ekran teknolojisini barındıran ekranı oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.

Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilen yapısının grafik yükünü ise; Mali-T720MP3 yükleniyor. 3 GB RAM’i ve 32 GB boyutundaki dahili kapasitesiyle de depolama konusunda sorun yaşanmamasına fırsat tanıyan cihazda, 13 MP LED flaşa sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlükte f/2.2 diyagram aralığına sahip ön kamera yer alıyor.

3150 mAh gücünde yer edinen bataryasıyla kullanışlı yapısını uzun süre elde tutmanız planlanan cihaz, fiyat konusunda da avantajlı olarak sunulmaktadır.