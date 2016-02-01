Gionee S6s

Gionee S6s
88
3150 mAh
13 MP
5.5"
Gionee S6s
Gionee S6s
Gionee S6s Özellikleri

Hem tasarım konusunda oldukça tatmin edici, hem de fiyat konusunda uygunluğuyla ön plana çıkan Gionee S6s, üstün özellikleriyle de kaliteli bir görüntü sergiliyor. 5.5 inç büyüklük, 1080x1920p Full HD çözünürlükle birlikte, IPS LCD ekran teknolojisini barındıran ekranı oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.

Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilen yapısının grafik yükünü ise; Mali-T720MP3 yükleniyor. 3 GB RAM’i ve 32 GB boyutundaki dahili kapasitesiyle de depolama konusunda sorun yaşanmamasına fırsat tanıyan cihazda, 13 MP LED flaşa sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlükte f/2.2 diyagram aralığına sahip ön kamera yer alıyor.

3150 mAh gücünde yer edinen bataryasıyla kullanışlı yapısını uzun süre elde tutmanız planlanan cihaz, fiyat konusunda da avantajlı olarak sunulmaktadır.
Tasarım
Gionee S6s
3.5 (2 oy)

Boyutları 154.5 x 75.6 x 8.3 mm
Ağırlığı 166 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mocha Altın, Latte Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.150 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 394 Saat
Konuşma Süresi 11 Saat
Sar Değeri 0.26 W/kg (kafa) - 0.47 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 82
Çıkış Tarihi 20 Ağustos 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Gionee S6s Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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