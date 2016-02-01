|Gionee S6s Özellikleri
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Hem tasarım konusunda oldukça tatmin edici, hem de fiyat konusunda uygunluğuyla ön plana çıkan Gionee S6s, üstün özellikleriyle de kaliteli bir görüntü sergiliyor. 5.5 inç büyüklük, 1080x1920p Full HD çözünürlükle birlikte, IPS LCD ekran teknolojisini barındıran ekranı oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.
Her biri 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdek Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilen yapısının grafik yükünü ise; Mali-T720MP3 yükleniyor. 3 GB RAM’i ve 32 GB boyutundaki dahili kapasitesiyle de depolama konusunda sorun yaşanmamasına fırsat tanıyan cihazda, 13 MP LED flaşa sahip arka kamera ve 8 MP çözünürlükte f/2.2 diyagram aralığına sahip ön kamera yer alıyor.
3150 mAh gücünde yer edinen bataryasıyla kullanışlı yapısını uzun süre elde tutmanız planlanan cihaz, fiyat konusunda da avantajlı olarak sunulmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154.5 x 75.6 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|166 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mocha Altın, Latte Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.150 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|394 Saat
|Konuşma Süresi
|11 Saat
|Sar Değeri
|0.26 W/kg (kafa) - 0.47 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|82
|Çıkış Tarihi
|20 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Gionee S6s Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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