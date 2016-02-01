|Gionee S8 Özellikleri
|
Gionee, kaliteli akıllı telefonları arasına bir yenisini daha ekledi. Gionee S8 ile oldukça güçlü teknik detaylara ve şık bir tasarıma sahip. 5.5 inç boyutunda olan, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisinin yer verildiği bir ekrana sahip olan cihaz, 4 adeti 1.9 GHz, 4 adeti ise; 1.0 GHz hızında çalışan, toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip.
4 GB RAM boyutuna ve 64 GB boyutunda dahili hafızaya sahip olan bu cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor.
MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan Gionee S8, aynı zamanda, içerdiği 3000 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça fazla kullanıma imkan tanımaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|154.3 x 74.9 x 7 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gri, Altın, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.25
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Gionee S8 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|