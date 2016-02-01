Gionee S8 Özellikleri

Gionee, kaliteli akıllı telefonları arasına bir yenisini daha ekledi. Gionee S8 ile oldukça güçlü teknik detaylara ve şık bir tasarıma sahip. 5.5 inç boyutunda olan, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisinin yer verildiği bir ekrana sahip olan cihaz, 4 adeti 1.9 GHz, 4 adeti ise; 1.0 GHz hızında çalışan, toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip.

4 GB RAM boyutuna ve 64 GB boyutunda dahili hafızaya sahip olan bu cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor.

MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan Gionee S8, aynı zamanda, içerdiği 3000 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça fazla kullanıma imkan tanımaktadır.