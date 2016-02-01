Gionee S8

Gionee S8
84
3000 mAh
16 MP
5.5"
Gionee S8
Gionee S8
Gionee S8 Özellikleri

Gionee, kaliteli akıllı telefonları arasına bir yenisini daha ekledi. Gionee S8 ile oldukça güçlü teknik detaylara ve şık bir tasarıma sahip. 5.5 inç boyutunda olan, HD çözünürlük ve IPS LCD ekran teknolojisinin yer verildiği bir ekrana sahip olan cihaz, 4 adeti 1.9 GHz, 4 adeti ise; 1.0 GHz hızında çalışan, toplamda 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip.

4 GB RAM boyutuna ve 64 GB boyutunda dahili hafızaya sahip olan bu cihaz, 16 MP çözünürlükteki arka kamerası ve 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da fark yaratıyor.

MicroSD yardımıyla 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğine sahip olan Gionee S8, aynı zamanda, içerdiği 3000 mAh gücündeki bataryasıyla da, oldukça fazla kullanıma imkan tanımaktadır.
Tasarım
Gionee S8
3.5 (2 oy)

Boyutları 154.3 x 74.9 x 7 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Gri, Altın, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Gionee S8 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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