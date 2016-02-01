Gionee S9

Gionee S9
163
3000 mAh
13 MP
5.5"
Gionee S9
Gionee S9
Gionee S9
Gionee S9 Özellikleri

Çinli Gionee firması, eskiden sadece taklit ettiği telefonlarla tanınırdı. Ancak son yıllarda kendine özgü telefonlar üretmesiyle, ön plana çıkıyor. Gionee S9 ile de bunu tamamlar nitelikte.

5.5 inç boyutunda Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olan ekranıyla birlikte, MediaTek tarafından geliştirilen P10 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer alıyor. 4 GB boyutundaki RAM’i ve 64 GB boyuta sahip olan dahili hafıza alanıyla güçlü özelliklere sahip olan Gionee S9, 13 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerasıyla da fark yaratıyor.

Hem normal çekimlerde, hem de öz çekimlerde yüksek kaliteye erişebileceğiniz kameralar, oldukça kullanışlı. Harici hafıza kartları için microSD alanına sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğiyle birlikte, 3000 mAh gücünde batarya kullanılmasıyla da önemli bir kullanım süresine erişmek mümkün.
Tasarım
Gionee S9
4 (1 oy)

Boyutları 154.2 x 76.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee S9 Fiyatı 2000 ₺
Editör Puanı 82.75
Çıkış Tarihi 29 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Gionee S9 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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