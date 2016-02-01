Gionee S9 Özellikleri

Çinli Gionee firması, eskiden sadece taklit ettiği telefonlarla tanınırdı. Ancak son yıllarda kendine özgü telefonlar üretmesiyle, ön plana çıkıyor. Gionee S9 ile de bunu tamamlar nitelikte.

5.5 inç boyutunda Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olan ekranıyla birlikte, MediaTek tarafından geliştirilen P10 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer alıyor. 4 GB boyutundaki RAM’i ve 64 GB boyuta sahip olan dahili hafıza alanıyla güçlü özelliklere sahip olan Gionee S9, 13 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerasıyla da fark yaratıyor.

Hem normal çekimlerde, hem de öz çekimlerde yüksek kaliteye erişebileceğiniz kameralar, oldukça kullanışlı. Harici hafıza kartları için microSD alanına sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğiyle birlikte, 3000 mAh gücünde batarya kullanılmasıyla da önemli bir kullanım süresine erişmek mümkün.