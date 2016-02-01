|Gionee S9 Özellikleri
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Çinli Gionee firması, eskiden sadece taklit ettiği telefonlarla tanınırdı. Ancak son yıllarda kendine özgü telefonlar üretmesiyle, ön plana çıkıyor. Gionee S9 ile de bunu tamamlar nitelikte.
5.5 inç boyutunda Full HD ekran çözünürlüğüne sahip olan ekranıyla birlikte, MediaTek tarafından geliştirilen P10 işlemcisinden gücünü alan cihazda, Mali-T860MP2 grafik işlemcisi yer alıyor. 4 GB boyutundaki RAM’i ve 64 GB boyuta sahip olan dahili hafıza alanıyla güçlü özelliklere sahip olan Gionee S9, 13 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerasıyla da fark yaratıyor.
Hem normal çekimlerde, hem de öz çekimlerde yüksek kaliteye erişebileceğiniz kameralar, oldukça kullanışlı. Harici hafıza kartları için microSD alanına sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneğiyle birlikte, 3000 mAh gücünde batarya kullanılmasıyla da önemli bir kullanım süresine erişmek mümkün.
| Tasarım
|Boyutları
|154.2 x 76.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Gionee S9 Fiyatı
|2000 ₺
|Editör Puanı
|82.75
|Çıkış Tarihi
|29 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Gionee S9 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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